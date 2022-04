Youtuber slupao vlastiti avion pa ostao bez pilotske dozvole

Američka agencija za zrakoplovstvo FAA oduzela je pilotsku dozvolu youtuberu Trevoru Jacobu zbog neodgovornog ponašanja i namjernog rušenja vlastitog zrakoplova. Priča počinje u 24. studenoga prošle godine, kada je Jacob, inače bivši olimpijski snowboarder, ljubitelj ekstremnih sportova i aktivni autor sadržaja za YouTube, poletio svojim avionom s piste u kalifornijskom mjestu Lompocu. Na letu je namjeravao iz zraka rasuti pepeo svojeg pokojnog prijatelja, avanturista i base skakača Johnnyja Strangea, iznad obližnje planine Mammoth Mountain.

Nesreća ili igrokaz?

Usred leta mu je, navodno, otkazao motor, a on je potom spremno iskočio iz zrakoplova, prizemljio se padobranom, dok je jednomotorni propelerac Taylorcraft iz 1940. godine pao na tlo. Cijeli ovaj događaj Jacob je, prigodno, snimio s više kamera, a mjesec dana nakon pada sve objavio na YouTubeu.

U siječnju je ovaj događaj privukao pozornost federalnih zrakoplovnih istražitelja iz FAA, kao što je to slučaj sa svakom nesrećom zrakoplova. Ubrzo je Jacob optužen da je namjerno uzrokovao pad svojeg aviona, tj. da je cijeli slučaj inscenirao za potrebe YouTube videa. FAA kaže kako je Jacob tvrdio da mu je otkazao motor, potom iskočio s padobranom, dok je avion pao u šumu Los Padres na jugu Kalifornije.

Njihova istraga zaključena je ranije ovog mjeseca, a u svojem su dopisu "kreativnog" youtubera izvijestili da je postupio "nemarno i bezobzirno, ugrožavajući tuđe živote i imovinu", što predstavlja kršenje avijacijskih pravila u toj zemlji. Slijedom toga, pilotska mu je dozvola službeno oduzeta. FAA nema ovlasti pokrenuti tužbu protiv prekršitelja, ali mu može odrediti kaznu od najviše 1.644 američka dolara na dan, ako zakasni s vraćanjem pilotske dozvole Agenciji.

Što ga je otkrilo?

Odmah po objavi snimke nesreće, mnogi su entuzijasti primijetili niz nedosljednosti. Kao prvo, vidi se da su kamere postavljene idealno da snime Jacobov skok, ali ne prikazuju kontrolnu ploču zrakoplova i instrumente, koji bi mogli otkriti što se zapravo s motorom dogodilo. Jacob je, također, na sebe prilikom leta imao privezane vatrogasni aparat i padobran, što nije uobičajeno za rekreativne pilote lakih zrakoplova.

Možda su idealno postavljene kamere navele na zaključak da je sve samo predstava...

Nadalje, nakon otkaza motora youtuber nije obavio niti jednu standardnu propisanu proceduru. Nije pokušao ponovno pokrenuti motor (snimka pokazuje da je goriva bilo u rezervoaru), nije kontaktirao kontrolu leta i poslao poziv upomoć, niti je pokušao prinudno sletjeti na neku od pogodnih površina u blizini. Stručnjaci su procijenili da je, s obzirom na visinu i brzinu leta, mogao preletjeti još do 24 kilometra, tj. mogao je bez pogona dovoljno dugo jedriti da bi sigurno sletio negdje u svojem okruženju.

U međuvremenu, njegov je video "I Crashed My Plane" na YouTubeu pregledan gotovo 2 milijuna puta. Budući da je zrakoplov kupio nedavno, i to u vrlo lošem stanju, spremnoga za veliku restauraciju, moguće je da će mu zarada od YouTubea (kako je vjerojatno računao) pokriti taj trošak. Pilotsku mu dozvolu to vratiti neće, a on će se za novu moći prijaviti tek za godinu dana.