Zrakoplov uzletio s tonom viška zbog softverske greške

Zrakoplov je poletio iz Velike Britanije za Španjolsku s čak više od tone neočekivane težine zbog softverske pogreške koja je ženske putnike klasificirala kao djecu, prenosi The Guardian.

Naime, na tovarnom listu leta koji se dogodio prošle godine u srpnju, procjenjivalo se da svaka od 38 ženskih putnika teži 38 kilograma, što je inače standardna procjena za djecu. To je dovelo do toga da zrakoplov teži 1.244 kilograma više no što je očekivano te je ovu pogrešku britanska Podružnica za istragu zračnih nesreća (AAIB) klasificirala kao ozbiljan incident koji nije utjecao na sigurnost leta.

Do pogreške u softveru je došlo nakon što su letovi bili obustavljeni neko vrijeme zbog pandemije korona virusa. Tijekom tog vremena, nadograđeni su IT sustavi, no u zemlji u kojoj je softver programiran koristi se titula „Miss“ za djecu, dok se „Ms“ koristi za odrasle ženske osobe. Prije nego što je greška ispravljena, zahvatila je još dva leta istog operatora tog dana, odnosno 21 srpnja 2020. godine.