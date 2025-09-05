Bluetti predstavio prvu prijenosnu natrij-ionsku bateriju za ekstremne hladnoće

Na sajmu IFA 2025, Bluetti je otkrio Pioneer Na, prvu prijenosnu stanicu s natrij-ionskom baterijom otpornom na minuse, te tanki FridgePower za neprekidan rad hladnjaka tijekom nestanka struje

Tvrtka Bluetti, poznata po rješenjima za pohranu energije, na sajmu IFA 2025 predstavila je dva nova proizvoda koja ciljaju na specifične potrebe korisnika. Kako prenosi The Verge, u središtu pozornosti našla se prva svjetska 'prijenosna elektrana' s natrij-ionskom baterijom, kao i inovativno rješenje za neprekidno napajanje hladnjaka.

Glavna zvijezda predstavljanja bio je model Pioneer Na. Ime nije slučajno – "Na" je kemijski simbol za natrij. Ova prijenosna baterijska stanica opremljena je brojnim AC i USB priključcima te isporučuje do 1.500 W kontinuirane snage, što je i više nego dovoljno za većinu kućanskih uređaja ili opreme za kampiranje. Uz to, podržava i solarno punjenje snage do 500 W. Ipak, ono što je izdvaja jest njezina natrij-ionska (Na-ion) baterija kapaciteta 900 Wh, koju Bluetti naziva "prvom na svijetu".

Tu tvrdnju ipak treba uzeti s dozom rezerve. Naime, Bluetti je još 2021. godine najavio veći i snažniji model na kotačima s istom tehnologijom, no nije poznato je li ikada stigao u prodaju. Uz to, Pioneer Na dolazi nekoliko mjeseci nakon što je Elecom lansirao prvi power bank s natrij-ionskom baterijom.

Ono gdje natrij-ionska kemija briljira jest rad u ekstremnim uvjetima. Iz Bluettija navode da će se Pioneer Na moći puniti na temperaturama do -15 °C, dok će uređaje napajati sve do -25 °C, iako uz nešto smanjene performanse. Za usporedbu, litij-željezo-fosfatne (LFP) baterije, koje se nalaze u većini modernih prijenosnih elektrana, ne bi se smjele puniti ispod 0 °C, a granica rada im je na -20 °C. Poput LFP tehnologije, Na-ion baterije nisu sklone toplinskom pregrijavanju i mogu izdržati preko 4.000 ciklusa punjenja, što znači više od 10 godina svakodnevne upotrebe uz zadržavanje 70 % originalnog kapaciteta. Također, natrij je lako dostupan i jeftin, čime se izbjegava korištenje rijetkih metala poput kobalta ili litija.

No, postoji i druga strana priče. Proizvodnja Na-ion ćelija oslanja se na još uvijek nerazvijen lanac opskrbe, a gustoća energije im je manja u usporedbi s LFP ćelijama. Posljedično, natrij-ionske baterije su veće, teže i skuplje za proizvodnju pri istom kapacitetu. Pioneer Na teži 16 kg, što ga čini osjetno težim i većim od Bluettijevog LFP modela Elite 100 V2, koji ima 11,5 kg, veći kapacitet od 1 kWh i jaču izlaznu snagu od 1.800 W. Stoga je Pioneer Na primarno namijenjen korisnicima u izrazito hladnim podnebljima ili onima koji žele izbjeći baterije s rijetkim mineralima.

Bluetti

Drugi novitet je Bluetti FridgePower Portable Power Station. Riječ je o iznimno tankoj jedinici (svega 7,5 cm) dizajniranoj da stoji uz hladnjak. S kapacitetom od 2 kWh i snagom od 1.800 W, može napajati prosječan hladnjak sa zamrzivačem gotovo cijeli dan tijekom nestanka struje. Kapacitet je moguće proširiti s do tri dodatna paketa na ukupno 8 kWh. Kemija baterije nije specificirana, no poznato je da nije natrij-ionska. FridgePower je izravan konkurent rješenju tvrtke BioLite, koje je najavljeno, ali još nije stiglo na tržište.

Pioneer Na kreće u globalnu prodaju 15. listopada, dok će FridgePower biti dostupan od 4. studenog. Cijene za oba uređaja još nisu objavljene.