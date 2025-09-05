Bluetti predstavio prvu prijenosnu natrij-ionsku bateriju za ekstremne hladnoće

Na sajmu IFA 2025, Bluetti je otkrio Pioneer Na, prvu prijenosnu stanicu s natrij-ionskom baterijom otpornom na minuse, te tanki FridgePower za neprekidan rad hladnjaka tijekom nestanka struje

Bug.hr petak, 5. rujna 2025. u 09:15
📷 Bluetti
Bluetti

Tvrtka Bluetti, poznata po rješenjima za pohranu energije, na sajmu IFA 2025 predstavila je dva nova proizvoda koja ciljaju na specifične potrebe korisnika. Kako prenosi The Verge, u središtu pozornosti našla se prva svjetska 'prijenosna elektrana' s natrij-ionskom baterijom, kao i inovativno rješenje za neprekidno napajanje hladnjaka.

Glavna zvijezda predstavljanja bio je model Pioneer Na. Ime nije slučajno – "Na" je kemijski simbol za natrij. Ova prijenosna baterijska stanica opremljena je brojnim AC i USB priključcima te isporučuje do 1.500 W kontinuirane snage, što je i više nego dovoljno za većinu kućanskih uređaja ili opreme za kampiranje. Uz to, podržava i solarno punjenje snage do 500 W. Ipak, ono što je izdvaja jest njezina natrij-ionska (Na-ion) baterija kapaciteta 900 Wh, koju Bluetti naziva "prvom na svijetu".

Tu tvrdnju ipak treba uzeti s dozom rezerve. Naime, Bluetti je još 2021. godine najavio veći i snažniji model na kotačima s istom tehnologijom, no nije poznato je li ikada stigao u prodaju. Uz to, Pioneer Na dolazi nekoliko mjeseci nakon što je Elecom lansirao prvi power bank s natrij-ionskom baterijom.

Ono gdje natrij-ionska kemija briljira jest rad u ekstremnim uvjetima. Iz Bluettija navode da će se Pioneer Na moći puniti na temperaturama do -15 °C, dok će uređaje napajati sve do -25 °C, iako uz nešto smanjene performanse. Za usporedbu, litij-željezo-fosfatne (LFP) baterije, koje se nalaze u većini modernih prijenosnih elektrana, ne bi se smjele puniti ispod 0 °C, a granica rada im je na -20 °C. Poput LFP tehnologije, Na-ion baterije nisu sklone toplinskom pregrijavanju i mogu izdržati preko 4.000 ciklusa punjenja, što znači više od 10 godina svakodnevne upotrebe uz zadržavanje 70 % originalnog kapaciteta. Također, natrij je lako dostupan i jeftin, čime se izbjegava korištenje rijetkih metala poput kobalta ili litija.

No, postoji i druga strana priče. Proizvodnja Na-ion ćelija oslanja se na još uvijek nerazvijen lanac opskrbe, a gustoća energije im je manja u usporedbi s LFP ćelijama. Posljedično, natrij-ionske baterije su veće, teže i skuplje za proizvodnju pri istom kapacitetu. Pioneer Na teži 16 kg, što ga čini osjetno težim i većim od Bluettijevog LFP modela Elite 100 V2, koji ima 11,5 kg, veći kapacitet od 1 kWh i jaču izlaznu snagu od 1.800 W. Stoga je Pioneer Na primarno namijenjen korisnicima u izrazito hladnim podnebljima ili onima koji žele izbjeći baterije s rijetkim mineralima.

📷 Bluetti
Bluetti

Drugi novitet je Bluetti FridgePower Portable Power Station. Riječ je o iznimno tankoj jedinici (svega 7,5 cm) dizajniranoj da stoji uz hladnjak. S kapacitetom od 2 kWh i snagom od 1.800 W, može napajati prosječan hladnjak sa zamrzivačem gotovo cijeli dan tijekom nestanka struje. Kapacitet je moguće proširiti s do tri dodatna paketa na ukupno 8 kWh. Kemija baterije nije specificirana, no poznato je da nije natrij-ionska. FridgePower je izravan konkurent rješenju tvrtke BioLite, koje je najavljeno, ali još nije stiglo na tržište.

Pioneer Na kreće u globalnu prodaju 15. listopada, dok će FridgePower biti dostupan od 4. studenog. Cijene za oba uređaja još nisu objavljene.



