Oukitel RT10 Industry: Izdržljivi tablet s 2D skenerom

Oukitel je na IFA 2025 sajmu predstavio RT10 Industry, robusni tablet s 11-inčnim FHD+ zaslonom, Dimensity 7300 čipom, ogromnom baterijom od 25.000 mAh i integriranim 2D skenerom za industrijsku primjenu

Bug.hr nedjelja, 7. rujna 2025. u 08:08
📷 Foto Oukitel


Tržište robusnih tableta, iako znatno manje od onog za pametne telefone, dobiva novog ozbiljnog natjecatelja. Kako prenosi TechRadar, Oukitel je na sajmu IFA 2025 predstavio model RT10 Industry, ciljajući izravno na etablirane igrače poput Zebre i Getaca.

U srcu uređaja nalazi se MediaTekov Dimensity 7300 čipset, uparen s izdašnih 16 GB radne memorije i 512 GB interne pohrane. Središnji dio je 11-inčni FHD+ zaslon rezolucije 1200 x 1920 piksela, dizajniran da ponudi idealan omjer između veličine radne površine i prenosivosti.

Jedan od ključnih aduta je masivna baterija kapaciteta 25.000 mAh koja podržava 33W PPS punjenje. Osim što osigurava višednevnu autonomiju u zahtjevnim industrijskim uvjetima, ova baterija omogućuje tabletu da funkcionira i kao prijenosni "power bank" za punjenje drugih uređaja. Pravilna softverska optimizacija ključna je za iskorištavanje punog potencijala ovako velikog kapaciteta.

Sustav kamera sastoji se od prednjeg senzora od 32 MP te trostruke stražnje kamere s glavnim senzorom od 64 MP, uz dodatne leće od 20 MP i 5 MP. No, za industrijsku primjenu važniji su integrirani alati: ugrađeni 2D barkod skener, modul za otisak prsta i NFC podrška. Ove značajke čine ga idealnim za upravljanje zalihama, maloprodajne operacije i terenski rad.

Povezivost je na najvišoj razini, s podrškom za 5G mreže, WiFi 6 te precizni GPS s L1 i L5 signalima. Ono što ga posebno ističe je bogatstvo fizičkih priključaka: uz standardni USB-C, tu su i USB-A, mrežni RJ45 priključak te 3.5mm audio izlaz. Podrška za "pogo pin" konektore osigurava kompatibilnost s raznim "docking" rješenjima.



