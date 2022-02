Europski parlament izglasao - baterije za mobitel dolazit će s oznakom trajanja

Vijest o novoj uredbi koju je izglasao Europski parlament, preplavila je ovog utorka domaće medije. Riječ je o uredbi zahvaljujući kojoj će na baterijama za telefone morati pisati trajanje, a proizvođači će u budućnosti morati proizvoditi uređaje na kojima se ona lako može zamijeniti.

Uredba je, naime, izglasana jer su se brojni korisnici pametnih telefona žalili da im baterija kraće traje nakon softverskih ažuriranja.

„Istrošena baterija zapravo znači kupovinu novog, skupog uređaja. Mi u Europskom parlamentu smo ovoj praksi odlučili stati na kraj, pa smo Odboru za zaštitu okoliša, javno zdravstvo i sigurnost hrane izglasali Uredbu o baterijama“, rekla je hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan.

Uredba o baterijama, dakle, obvezuje proizvođače da proizvode telefone u kojima će baterija bili lako zamjenjiva te da na njima stoji oznaka o očekivanoj trajnosti.

„Uredba treba stupiti na snagu najkasnije do 2024. godine, a do tada proizvođači imaju vremena da se prilagode na nova pravila“, zaključila je Borzan. Hoće li se lako odvojivi „poklopci“ telefona vratiti u modu, trenutno nije poznato, no ovo je svakako odluka koju će mnogi potrošači pozdraviti.

Uredba o baterijama dolazi svega mjesec dana nakon prijedloga vijeća EU da USB-C postane jedinstveni standard za punjenje elektroničkih uređaja u EU. To bi, prema njihovim navodima, trebalo smanjiti elektronički otpad, a potrošačima donijeti pogodnosti usklađivanjem sučelja za punjenje.