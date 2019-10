Emsisoft Emergency Kit 2019.6.0.9501 - Drugo mišljenje za zaražene

Proaktivan pristup zaštiti računala uvijek je poželjan, a uz neko od rješenje sigurnosne zaštite (većini će dostatan biti i Windows Defender) valja se redovito eduicarati kako bi se na vrijeme prepoznala neka od brojnih sigurnosnih prijetnji. No, nesreće se dogadaju, a za njih je dovoljan samo jedan trenutak nepažnje. Kada se to i dogodi i postane očito da je računalo zaraženo nekom od brojnih vrsta zloćudne gamadi, valja posegnuti za alatima koji tu infekciju mogu eliminirati. Jedan od najpoznatijih alata upravo za to je Emsisoft Emergency Kit.

Riječ je o setu alata koji ima samo jednu zadaću, ili pripomoći oko detekcije i ručnog uklanjanja zloćudne gamadi ili pronaći i automatski razriješiti moguću zaraze. Dakle, poslužiti kao drugo mišljenje ili dobar suplement postojećem protuvirusnom rješenju. Prednost mu je činjenica da je riječ o portabilnom paketu pa ga je uvijek moguće imati pri ruci ako ga se pohrani na USB memoriju što je svakako preporučljivo, a to što paket teži oko sedamstotinjak megabajta nikoga ne bi trebalo zabrinuti.

Jedna od ključnih prednosti ovoga paketa njegova je sposobnost uklanjanja detektiranih nametnika; mora mu se priznati da to odrađuje prilično dobro

Korištenje alata maksimalno je pojednostavljeno, a pri svakom će pokretanju provjeriti postoje li ažuriranja. Sučelje mu je kompaktno i njime dominiraju četiri gumba; prvi služi za provjeru ažuriranja, drugih će pokrenuti pregled računala, treće omogućava uvid u karantenu, a četvrti će otvoriti pregled dosadašnjih pregleda računala. U slučaju da se sumnja na zarazu, nema se što posebno pripremati. Potrebno je pokrenuti Emsisoft Emergency Kit i jednostavno kliknuti na gumb Scan. Zatim je moguće izabrati brzo skeniranje (u većini slučajevima najbolje je započeti s njim), zatim klasično skeniranje za detekciju malwarea i zatim prilagođeno skeniranje. Potonje zapravo omogućava da se kvačicom naznači što bi sve trebalo biti obuhvaćano skeniranjem kao i neke dodatne opcije.

Tako Emsisoft Emergency Kit može pronaći prilično nezgodne rootkitove, opći malware, PUP-ove (Potentially Unwanted Programs), a moguće je naznačiti i da se pretražuju arhivski formati (Zip, Rar, Cab), zatim unutar baza poruka e-pošte (Outlook, Thunderbid) kao i hoće li se u obzir uzimati ADS-ove (Alternate Data Streams). Ako se sumnja na postojanje rootkitova, onda nije na odmet kvačicom označiti opciju da se koristi izravni pristup disku. Takvo je skeniranje sporije, ali u tim slučajevima katkada nužno.

Skeniranje u većini slučajeva prolazi prilično brzo, a kako se koja prijetnja pronađe, tako će biti i prikazana. Jednom kada je skeniranje završeno, moguće je naznačiti da se prijetnje jednostavno izbrišu ili da se presele u karantenu. Tu Emsisoft Emergency Kit obavlja prilično dobar posao, pa u većini slučajeva uspijeva ukloniti i najtvrdokornije nametnike što mu je ujedno i jedna od ključnih prednosti.

Bilo kako bilo, riječ je o odličnom paketu za detekciju i uklanjanje raznovrsne maliciozne gamadi koji je, da bi stvar bila još bolja, posve besplatan za kućne korisnike.

Cijena: Besplatan / 99 EUR (Pro) Podržane platforme: Windows URL: https://www.emsisoft.com/en/home/emergencykit/