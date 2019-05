WPS Office 2019 - Alternativni uredski paket

WPS Office zapravo nije posve nepoznat paket uredskih alata no koji je, barem na domaćem terenu, ponešto manje zastupljen u korist valjda najpoznatijeg paketa uredskih alata otvorenoga koda. Neki će ga možda prepoznati pod nazivom Kingsoft Office, no bez obzir na sadašnje ime, definitivno je riječ o sposobnom paketu koji će najprije zadovoljiti one koji ne traže spektakularne mogućnosti no istodobno očekuju da one odrade korektan posao. Ne može ga se smatrati izravnom konkurencijom Officeu pa ni LibreOfficeu budući da se sastoji samo od tri osnovna alata: Writer, Presentation i Spreadsheets.

To su tri programa koji se i inače najčešće koriste u uredskim paketima (na stranu Outlook) no već je na prvi pogled jasno da su aplikacije koncipirane tako da zadovolje nešto manje zahtjevne korisnike koji nemaju namjeru izvoditi opsežne poslovne analize u aplikaciji za tablične proračune, raditi na iznimno kompleksnim tekstualnim dokumentima ili stvarati posebno napredne prezentacije. Oni će, sva je prilika, ionako biti voljni platiti za MS Office. Drugim riječima, WPS Office je namijenjen kućnim korisnicima koji će iz cijelog paketa moći izvući maksimum.

U besplatnoj se inačici dobiva 1 GB prostora za pohranu dokumenata koji će onda biti dostupni gdje god je dostupna i veza s Internetom

Ovaj se paket ističe modernim i ukusno osmišljenim sučeljem, a jedna od ključnih prednosti je i činjenica da nudi prilično visoku razinu kompatibilnosti s dobro poznatima Microsoftovim formatima dokumenata. Zgodan je detalj podrška za kartice pa je u istom prozoru moguće imati otvoreno više dokumenata koji će biti raspoređeni u tabovima, a prednost je i dostupnost niza raznovrsnih predložaka pa je izrada dokumenata tim lakša i brža. Osim toga, zanimljiv je i po tome što je radnje moguće poništavati i nakon što je dokument snimljen i zatvoren budući da se cijelo vrijeme stvara povijest uređivanja dokumenata. Dakako, takvih detalja ima još pa se, ukupno gledajući, ovaj paket uredskih alata nameće kao idealna alternativa najpoznatijem komercijalnom paketu ako se od alternative ne traži previše.

Cijena: Besplatan, 30 USD mjesečno (Premium) Podržane platforme: Windows, Android, iOS URL: www.wps.com