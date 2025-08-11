23-godišnji influencer prikupio 1,5 milijardi dolara za AI hedge fond i ostvario prinos od 47%

Nakon što se prošle godine proslavio kao utjecajni glas u svijetu umjetne inteligencije objavom svog manifesta, Leopold Aschenbrenner odlučio se okušati u investiranju. Prema pisanju The Wall Street Journala, ovaj 23-godišnjak je u kratkom roku prikupio više kapitala za svoj hedge fond nego što to uspijeva većini iskusnih menadžera na početku karijere.

Njegova tvrtka sa sjedištem u San Franciscu, Situational Awareness, sada upravlja s više od 1,5 milijardi dolara, prema izvorima upoznatim sa situacijom. Aschenbrenner je tvrtku opisao kao "think tank za umjetnu inteligenciju", signalizirajući da se ne radi o klasičnom fondu, već o timu duboko uronjenom u tehnologiju na koju se kladi.

Strategija fonda uključuje ulaganje u globalne dionice kompanija koje će najviše profitirati od razvoja AI tehnologije. To su prvenstveno proizvođači poluvodiča, tvrtke iz sektora infrastrukture i energetike. Uz to, fond ulaže i u nekolicinu startupova, među kojima se ističe Anthropic. Aschenbrenner je investitorima najavio kako planira kompenzirati ova ulaganja manjim "short" okladama na industrije za koje predviđa da će zaostajati u AI tranziciji.

Dok vrijednosti dionica tvrtki poput Nvidije i OpenAI-ja nastavljaju rasti, raste i interes za hedge fondove koji žele iskoristiti ovaj val. U tom kontekstu, uspjeh Aschenbrennerovog fonda je izvanredan. Situational Awareness je u prvoj polovici godine ostvario prinos od čak 47% nakon odbitka naknada. Za usporedbu, S&P 500 je u istom razdoblju zabilježio rast od oko 6%, dok je indeks tehnoloških hedge fondova, prema podacima tvrtke PivotalPath, rastao oko 7%.

Aschenbrennerov strelovit uspjeh pokazuje kako se na financijskom tržištu otvara prostor za novu generaciju investitora koji ne dolaze s Wall Streeta, već iz samog srca tehnološke revolucije. Njegov pristup, koji kombinira dubinsko razumijevanje AI-ja s financijskim 'okladama', mogao bi postati model za buduće investicijske strategije u ovom sektoru.