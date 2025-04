Amazon dao ponudu za kupnju TikToka

Sudbina TikToka u SAD-u ponovno visi o koncu jer ovoga petka, 5. travnja, istječe produženje zakona „sell or be banned“ (prodaj ili budi zabranjen) kojeg je uveo predsjednik Donald Trump. Drugim riječima, ako TikTok do tada ne proda svoje američko poslovanje, bit će zabranjen.

Iako su se od prvotne zabrane u siječnju pojavili potencijalni kupci, sada se u cijelu priču uključio i Amazon. Kako doznaje The New York Times, tvrtka Jeffa Bezosa navodno je dala ponudu u posljednji trenutak, ali je dužnosnici Trumpove administracije za sada ne uzimaju za ozbiljno.

Navodi se, naime, da je Amazon kontaktirao potpredsjednika SAD-a JD Vancea i ministra trgovine Howarda Lutnicka u vezi s ponudom, ali konkretnih potvrdi još uvijek nema.

Inače, među ostalim zainteresiranim ponuditeljima nalaze se i youtuber MrBeast, suosnivač Reddita Alexis Ohanian, kao i AI startup Perplexity koji želi integrirati TikTok u vlastiti pretraživač. Kao potencijalni kupci još su se spominjali Oracle i Microsoft pa i Elon Musk.

No, iako je rok za prodaju vrlo blizu, Trump je najavio da bi ga mogao još jednom produljiti ako to bude potrebno, što ostavlja ozbiljnu mogućnost da se konačna odluka odgodi.