Amazon preuzima Apploev udio u Globalstaru

Amazon i Globalstar finalizirali su akvizicijski ugovor vrijedan 11 milijardi dolara. Međutim, preuzimanjem Globalstara, Amazon je morao otkupiti i Appleov 20-postotni udio u toj tvrtki, kojeg je tehnološki gigant iz Cupertina stekao još 2024. godine u sporazumu vrijednom 1,1 milijardu dolara.

Preuzimanje se inače uklapa u Amazonovu strategiju razvoja vlastite satelitske mreže pod nazivom Amazon Leo. Riječ je o projektu koji bi putem konstelacije satelita u niskoj Zemljinoj orbiti trebao pružati širokopojasnu internetsku povezivost s niskom latencijom, slično kao Muskov Starlink.

Kako bi dovršio preuzimanje, Amazon će Appleov udio preuzeti putem nove podružnice pod nazivom Grapefruit Acquisition Sub II, LLC. No, unatoč promjeni vlasništva, iz Amazona poručuju da postojeće Appleove satelitske usluge neće biti pogođene te da će nastaviti suradnju s proizvođačem iPhonea.

Podsjetimo, Apple se oslanja na Globalstarovu infrastrukturu za pružanje satelitskih usluga na iPhoneu i Apple Watchu. Zahvaljujući toj suradnji korisnicima su dostupne funkcije poput Emergency SOS-a i Roadside Assistancea u područjima bez mobilnog signala.