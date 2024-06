Američko-kineski rat kroz "rupu" od 800 dolara: Huawei je ranjen, a sad su meta Temu i Shein

Uglavnom se izvještava s "bojišta" koja se bave čipovima, dok su rijetke vijesti o borbama za tržište jeftinih košulja i ljetnih ležaljki.

Huawei u nevoljama

Stara je vijest da Bidenova administracija pojačava pritisak na američke tvrtke i dobavljače kako bi prekinuli prodaju ključnih komponenti kineskom gigantu Huaweiu jer je zabrinuta da bi se mogli koristiti u vojne svrhe. Ali je novo da je to dovelo do značajnih poteškoća u proizvodnji Huaweiovog čipa za servere Ascend AI. On bi trebao biti vodeća alternativa Nvidijinim čipovima koji nisu dostupni kineskim kupcima zbog američkih trgovinskih ograničenja. Huawei se u posljednjih nekoliko tjedana suočio s poteškoćama u proizvodnji Ascend 910B čipa što je dovelo do kašnjenja u isporuci kineskim kompanijama koje razvijaju svoja AI rješenja, uključujući Tencent, Baidu i Alibabu. Budući da su strojevi za proizvodnju čipova koje koriste Huawei dizajnirani za starije generacije čipova, njihova prenamjena za izradu naprednijih, poput Ascend 910B, dovodi do raznih problema u proizvodnom procesu. Situacija je dodatno otežana činjenicom da kineski proizvođači opreme još uvijek nisu razvili sve komponente potrebne za proizvodnju najsuvremenijih čipova.

Amazon vs. Temu i Shein

No, ne vodi se američko-kineski trgovački rat samo čipovima već i košuljama koje koštaju 1,99 dolar ili ležaljkama koja koštaju 4,99 dolara. Naravno, to američkim potrošačima nude kineske mega e-trgovine, Temu i Shein i tako, popularno rečeno, staju na žulj, drugom gigantu, domaćem Amazonu. Temu i Shein doživjeli su posljednjih godina ogroman rast ne samo među kupcima u SAD-u, već diljem svijeta, nudeći izuzetno jeftinu robu koja se isporučuje izravno iz Kine.

Amazon ne okoliša i planira pokrenuti posebni dio na svom websajtu na kojem će se nuditi jeftini artikli koji će se slati izravno kupcima iz skladišta u Kini. Novo tržište nudit će nebrendiranu modu, kućnu robu i dnevne potrepštine, a isporuka narudžbi će trajati 9 do 11 dana da dođu do američkih kupaca. Amazon je rekao kineskim prodavačima na nedavnom sastanku iza zatvorenih vrata da će ovog ljeta početi potpisivati ugovore s kineskim dobavljačima. U toj se novoj situaciji ništa zapravo ne mijenja na američkom tržištu nego se istiskuju Temu i Shein, a agresivni Amazon dobiva trgovačku proviziju, iako pri tome kineska roba i dalje hrpimice ulazi u SAD. Dakle, situacija, kako bi u narod rekli: ujeo vuk magarca.

Rupa u carini

Možda Amazon neće biti duge sreće jer se priprema promjena carinskog zakona. U ovom trenutku, Amazonove pošiljke iz Kine ulaze u SAD korištenjem trgovinske odredbe koja izuzima pojedinačne pakete u vrijednosti manjoj od 800 dolara od američkih carina, kao što to rade Shein i Temu koristeći istu tu odredbu, koju su neki američki političari i trgovinska udruženja kritizirali kao carinsku rupu.

"Rupa u carini $800" odnosi se na odredbu de minimis (male vrijednosti) u trgovinskom zakonu SAD-a, koja dopušta uvozu u vrijednosti manjoj od 800 dolara bez carine i uz minimalnu carinsku kontrolu.

Odgovor američke vlade

U Kongresu postoji dvostranački pritisak da se snizi prag male vrijednosti ili da se određene zemlje, posebice Kina, isključe iz korištenja ove odredbe. Predloženo zakonodavstvo ima za cilj smanjiti iznos praga ili eliminirati tretman male vrijednosti za uvoz iz netržišnih gospodarstava poput Kine. Carinska i granična zaštita (U.S. CBP) počela je pooštravati provedbu pošiljaka e-trgovine male vrijednosti. To uključuje suspenziju carinskih posrednika koji se ne pridržavaju strožih zahtjeva u pogledu podataka i povećanje inspekcija kako bi se osigurala usklađenost s trgovinskim zakonima SAD-a. Senatori Sherrod Brown i Rick Scott pozvali su Bidenovu administraciju da upotrijebi izvršnu vlast prema Zakonu o tarifama iz 1930. kako bi zatvorila rupu u zakonu male vrijednosti.

Predloženi novi pragovi

Zakon o Americi (AA) predlaže nove de minimis pragove koji bi bili usklađeni s onima u zemlji podrijetla. To je dvostranački prijedlog zakona koji su SAD predstavile u ožujku 2024. i ima za cilj ojačati gospodarske veze između Sjedinjenih Država i zemalja Latinske Amerike i Kariba, istovremeno se suprotstavljajući rastućem utjecaju Kine na zapadnoj hemisferi.

Prema prijedlogu, na primjer, paket iz Njemačke imao bi prag 150 eura, a iz Ujedinjenog Kraljevstva bi bio 135 funti. Zakon uključuje i "crnu listu" zemalja, poput Kine i Rusije, kojima bi u potpunosti bile uskraćene privilegije de minimis.