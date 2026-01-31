Apple nastavlja gubiti ključne stručnjake za AI, odlaze u Google i Metu

Novi izvještaj otkriva kako Apple gubi ključne istraživače za umjetnu inteligenciju i jednog od direktora Siri tima, koji karijere nastavljaju u konkurentskim tvrtkama poput Googlea i Mete

Čini se da se problemi za Appleove timove zadužene za umjetnu inteligenciju i digitalnog asistenta Siri nastavljaju. Prema novom izvještaju koji je objavio Mark Gurman iz Bloomberga, Apple je u posljednjih nekoliko tjedana izgubio "najmanje još četvoricu svojih istraživača za umjetnu inteligenciju uz jednog od glavnih direktora za Siri".

Odlazak ključnih ljudi

U izvještaju se navodi kako zaposlenici koji napuštaju Apple svoje karijere nastavljaju u konkurentskim tehnološkim divovima kao što su Meta i Google DeepMind. Novi val odlazaka uključuje stručnjake kao što su Yinfei Yang, Haoxuan You, Bailin Wang i Zirui Wang. Prema izvorima upoznatim sa situacijom, Yang je napustio Apple kako bi pokrenuo vlastitu tvrtku, dok su se You i Bailin Wang pridružili Meti. Haoxuan You postao je dio Metinog istraživačkog ogranka "Superintelligence" (odjel za superinteligenciju), a Bailin Wang radi na sustavima preporuka. Zirui Wang je, s druge strane, pojačao redove Google DeepMinda, tima koji razvija temeljne AI modele koje Apple razmatra koristiti za svoje nove značajke, uključujući i tehnologiju koja bi trebala pokretati nadograđenu verziju Siri asistenta.

Osim spomenutih istraživača, tvrtku je napustio i Stuart Bowers, kojeg Gurman opisuje kao jednog od "najviših direktora koji rade na Siri". Njegova uloga unutar Applea proširena je prošle godine, a bio je izravno odgovoran šefu odjela za Siri, Mikeu Rockwellu. Bowers je prethodno radio i na Appleovom sada već ugašenom projektu autonomnog električnog automobila.

Posebno je ironična činjenica da Bowers prelazi u Google, gdje će raditi na Gemini modelima, upravo onima koje Apple koristi za razvoj sljedeće generacije svog Siri asistenta. Cijela situacija naglašava izazove s kojima se Apple suočava u zadržavanju vrhunskih talenata u iznimno konkurentnom području umjetne inteligencije, gdje se tvrtke poput Googlea i Mete bore za svakog stručnjaka.

Posljedica šire reorganizacije

Ovi odlasci dolaze u vrijeme velikih reorganizacija unutar Appleovih AI i Siri timova tijekom posljednjih godinu dana. Najznačajnija promjena dogodila se u prosincu, kada je John Giannandrea odstupio s mjesta potpredsjednika za strojno učenje i AI strategiju. Giannandrea će ostati u tvrtki kao savjetnik do proljeća 2026. godine, nakon čega odlazi u mirovinu, no očito je da njegov odlazak s ključne pozicije ostavlja trag.