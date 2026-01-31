Apple nastavlja gubiti ključne stručnjake za AI, odlaze u Google i Metu

Novi izvještaj otkriva kako Apple gubi ključne istraživače za umjetnu inteligenciju i jednog od direktora Siri tima, koji karijere nastavljaju u konkurentskim tvrtkama poput Googlea i Mete

Bug.hr subota, 31. siječnja 2026. u 03:17
📷 tommao wang / Unsplash
tommao wang / Unsplash

Čini se da se problemi za Appleove timove zadužene za umjetnu inteligenciju i digitalnog asistenta Siri nastavljaju. Prema novom izvještaju koji je objavio Mark Gurman iz Bloomberga, Apple je u posljednjih nekoliko tjedana izgubio "najmanje još četvoricu svojih istraživača za umjetnu inteligenciju uz jednog od glavnih direktora za Siri".

Odlazak ključnih ljudi

U izvještaju se navodi kako zaposlenici koji napuštaju Apple svoje karijere nastavljaju u konkurentskim tehnološkim divovima kao što su Meta i Google DeepMind. Novi val odlazaka uključuje stručnjake kao što su Yinfei Yang, Haoxuan You, Bailin Wang i Zirui Wang. Prema izvorima upoznatim sa situacijom, Yang je napustio Apple kako bi pokrenuo vlastitu tvrtku, dok su se You i Bailin Wang pridružili Meti. Haoxuan You postao je dio Metinog istraživačkog ogranka "Superintelligence" (odjel za superinteligenciju), a Bailin Wang radi na sustavima preporuka. Zirui Wang je, s druge strane, pojačao redove Google DeepMinda, tima koji razvija temeljne AI modele koje Apple razmatra koristiti za svoje nove značajke, uključujući i tehnologiju koja bi trebala pokretati nadograđenu verziju Siri asistenta.

Osim spomenutih istraživača, tvrtku je napustio i Stuart Bowers, kojeg Gurman opisuje kao jednog od "najviših direktora koji rade na Siri". Njegova uloga unutar Applea proširena je prošle godine, a bio je izravno odgovoran šefu odjela za Siri, Mikeu Rockwellu. Bowers je prethodno radio i na Appleovom sada već ugašenom projektu autonomnog električnog automobila.

Posebno je ironična činjenica da Bowers prelazi u Google, gdje će raditi na Gemini modelima, upravo onima koje Apple koristi za razvoj sljedeće generacije svog Siri asistenta. Cijela situacija naglašava izazove s kojima se Apple suočava u zadržavanju vrhunskih talenata u iznimno konkurentnom području umjetne inteligencije, gdje se tvrtke poput Googlea i Mete bore za svakog stručnjaka.

Posljedica šire reorganizacije

Ovi odlasci dolaze u vrijeme velikih reorganizacija unutar Appleovih AI i Siri timova tijekom posljednjih godinu dana. Najznačajnija promjena dogodila se u prosincu, kada je John Giannandrea odstupio s mjesta potpredsjednika za strojno učenje i AI strategiju. Giannandrea će ostati u tvrtki kao savjetnik do proljeća 2026. godine, nakon čega odlazi u mirovinu, no očito je da njegov odlazak s ključne pozicije ostavlja trag.

🖥️ Izvrsna prilika! Savršen monitor za vaš PC

-8%

Monitor LG - 27GS95QE

Dijagonala 27", 16:9, 2560 x 1440 (QHD), OLED (LG OLED / WOLED) panel, 2x HDMI 2.1, 1x DiyplayPort 1.4, USB hub, audio izlaz

639,98 € 699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Prirodni zvuk vinila.

Akcija

AUDIO-TECHNICA AT-LPW30TK

Potpuno ručni gramofon sa remenskim pogonom, 33-1/3 i 45 RPM, anti-rezonantna MDF ploča, ravna aluminijska ručica, podesivi tracking force, AT-HS4 headshell

299 € 339 € Kupi

Snažan JBL zvuk u kompaktnom bookshelf formatu.

Akcija

JBL Stage 240B

Kompaktni bookshelf zvučnici s 4,5" bas jedinicom i 1" aluminijskim visokotoncem nude uravnotežen i detaljan zvuk, uz HDI™ waveguide tehnologiju i bass-reflex kućište za snažnu i preciznu reprodukciju.

279 € 399 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi