Banke doživljavaju Facebook, Google, Apple i Amazon kao konkurenciju

Samo 18 posto hrvatskih bankara, ispitanih u istraživanju koje je za Auku provela britanska analitička kuća LM Research, vjeruje da su njihovi postojeći digitalni kanali dovoljno dobri da se mogu oduprijeti konkurenciji u vidu trećih strana – uključujući fintech tvrtke, tehnološke gigante i druge banke.

Kada se taj podatak usporedi sa svim ispitanim regijama, radi se o ispodprosječnom rezultatu jer inače 23 posto bankara vjeruje kako će su postojeći digitalni kanali dovoljno dobri da izdrže napad konkurencije. Istovremeno, četvrtina hrvatskih bankara (25%) vjeruje kako su vanjske prijetnje – poput Googlea, Amazona, Facebooka i Applea – značajne, te kako bi ove tvrtke mogle uistinu i preuzeti ulogu banaka u sljedećih pet godina.

Ova općenito niska razina uvjerenosti u to da banke mogu ostati kompetitivne u sukobu s velikim igračima koji će ući u sektor s pozicija izvan bankarske industrije, a koja prevladava u svim zemljama koje su bile uključene u istraživanje, pokazuje kako banke trenutačno nisu spremne suočiti se s konkurencijom na području mobilnih plaćanja – posebice u kontekstu europske direktive PSD2 koja će se u cijelosti primjenjivati od 2019. te koja će omogućiti potpuno otvaranje tržišta financijskih usluga širom Europske unije.

Već sada postoji visoka razina nesigurnosti u kvalitetu postojećih digitalnih kanala: 53 posto bankara u Hrvatskoj jednostavno ne zna – ili nije sigurno – hoće li se moći oduprijeti novim igračima.

Tko će biti dominantan igrač na području mobilnih plaćanja u Hrvatskoj?

Daniel Döderlein, Auka

"Trenutačno ne postoji dominantan sustav mobilnog plaćanja na hrvatskom tržištu. Slično kao što se to dogodilo u Skandinaviji, veliki servisi poput Apple Paya i Google Paya nisu još dostupni u Hrvatskoj. Međutim, bankarski je sustav snažan, a pametni telefoni prevladavaju među korisnicima, što bankama stvara brojne prilike da same predstave svoje sustave mobilnog plaćanja. Kada PSD2 bude u potpunosti implementiran pred kraj sljedeće godine, banke će morati otvoriti svoje sustave trećim stranama. Hrvatskim bankama želimo pomoći da iskoriste ovo malo preostalog vremena kako bi brzo razvile i tržištu predstavile svoje vlastite sustave mobilnog plaćanja. Odgovor na pitanje tko će biti pobjednik na tržištu mobilnog plaćanja prilično je jednostavan – to može i treba biti neka banka, ali na tome moraju početi raditi odmah", rekao je Daniel Döderlein, osnivač i izvršni direktor norveške tvrtke Auka.

Europske banke trenutačno su u velikoj mjeri zaštićene od konkurencije, ali takvo će stanje potrajati samo do rujna 2019. kada će morati otvoriti pristup svojim sustavima. To znači da banke trenutačno imaju priliku stvoriti i korisnicima predstaviti vlastite sustave mobilnog plaćanja te se na taj način oduprijeti ulasku konkurencije u bankarski sektor. Ovo je važno budući da su snažne veze koje se temelje na plaćanju zapravo ključne u odnosu banka/korisnik – 40 posto hrvatskih bankara u istraživanju je izjavilo kako im je izuzetno važno održati ovu interakciju u pogledu plaćanja s korisnicima te da baš zato žele predstaviti nove mobilne aplikacije za plaćanje, poput mobilnih novčanika.

Banke nisu sigurne hoće li doći do fundamentalnih promjena u sektoru

Istovremeno, samo 30 posto ispitanih hrvatskih bankara vjeruje da će se njihova banka morati promijeniti želi li ostati relevantnom.

Hrvatski bankari također su nešto konzervativniji kada se govori o fundamentalnim promjenama u bankarskom sektoru: manje od trećine (31%) vjeruje da će do temeljitih promjena doći u sljedećih pet godina, dok je prosjek u svim zemljama gdje je istraživanje provedeno 35 posto.

Istraživanje koje je provela tvrtka LM Research za Auku također je pokazalo da:

34% bankara u Hrvatskoj očekuje kako će im prihod od kartičnih plaćanja pasti nakon primjene PSD2 direktive jer će korisnike pridobiti sustavi mobilnog plaćanja;

90% banaka u Hrvatskoj izjavilo je kako već imaju plan za usklađivanje s PSD2 direktivom – to je, zapravo, najviši rezultat u svim ispitanim zemljama (prosjek iznosi 82 posto). Međutim, 34% ispitanih još uvijek istražuje opcije kako će se uopće uskladiti;

Nešto više od trećine hrvatskih bankara (36%) osobno je zabrinuto zbog učinaka koje će PSD2 imati na njihovu banku – 64% bankara uopće se ne brine. Ovo je najviši rezultat u svim zemljama; u prosjeku je 58 posto bankara izjavljivalo da se uopće ne brine.

"Banke u ovom trenutku ne bi trebale biti opuštene jer će PSD2 stvoriti prilike trećim stranama da uđu u financijski sektor. Mobilna plaćanja termin su koji ne podrazumijeva samo korištenje mobilnog telefona umjesto kartice. Sustavi koje nude tehnološki giganti poput Applea i Googlea nisu posebice fleksibilni – vezani su uz jednu platformu. Ako se banke odluče za implementaciju ovih sustava, neće doći do novih korisnika, a korisnici kartica samo će nastaviti koristiti svoje postojeće kartice. Osim toga, prilikom implementacije ovih sustava potrebna su znatna ulaganja i u novu terminalnu opremu na prodajnim mjestima", objašnjava Döderlein.

Iskustvo Auke u trima skandinavskim zemljama – platforma MobilePay u Danskoj, Swish u Švedskoj i Vipp u Norveškoj – pokazalo je da fleksibilni sustavi koji nisu vezani uz pojedinu platformu i koji mogu raditi s bilo kojom vrstom plaćanja uistinu mogu biti uspješni. Ova tri rješenja postigla su tržišnu zastupljenost od 65% ukupne populacije u Skandinaviji.