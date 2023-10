Boris Gotovac i Vladimir Skender imenovani su za glavne direktore u Tehnici A1 Hrvatska

Nakon odlaska dosadašnjeg CTO-a kompanije, odlučeno je zaduženja vodećeg menadžera za tehnička pitanja, podijeliti na dvije osobe, pa će tako od sada A1 Hrvatska i A1 Makedonija imati posebno direktora za IT i usluge te direktor za sve u vezi mreže

Nakon dvije godine provedene u A1 Hrvatska glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Branimir Marić odlučio je karijeru nastaviti izvan kompanije. Umjesto njega, vodećem timu na klasterskim pozicijama za A1 Hrvatska i A1 Makedonija pridružili su se Boris Gotovac, kao glavni direktor za IT i usluge, te Vladimir Skender, kao glavni direktor za mrežu.

U službenom PR priopćenju navodi se kako su "organizacijske promjene u Tehnici A1 Hrvatska nastavak jačanja fokusa kompanije na razvoj fiksne i mobilne infrastrukture, transformacijske programe i IT usluge. Boris i Vladimir proteklih su godina uspješno vodili svoje timove te predano radili na realizaciji kompanijskih ciljeva".

Boris Gotovac, glavni direktor za IT i usluge A1 Hrvatska

Boris Gotovac završio je Fakultet elektrotehnike i računarstva te je magistrirao informacijski menadžment na Henley Business School. Karijeru je započeo 2009. u Hrvatskom Telekomu, a napustio ga je 2016. kao direktor Odjela za IT razvoj i integracije. Nastavio je kao dio A1 tima i direktor za IT klastera Hrvatska i Makedonija. U obje zemlje radio je na projektima akvizicija drugih kompanija te integracije IT sustava i njihove migracije u cloud. Vodio je projekte digitalne transformacije poslovanja koji su uključivali agilni načina rada te primjenu automatiziranih procesa i umjetne inteligencije.

Vladimir Skender, glavni direktor za mrežu A1 Hrvatska

Vladimir Skender kao diplomirani inženjer elektrotehnike karijeru je započeo u Hrvatskom Telekomu, a nastavio u Izraelu kao tehnički menadžer u Nokiji zadužen za izgradnju i integraciju mobilne mreže. A1 timu pridružio se 2012. te je sudjelovao na gotovo svim infrastrukturnim projektima, posebno integraciji B.neta, Amisa i Metroneta. Posljednjih 10 godina vodi projekte izgradnje i modernizacije fiksne i mobilne mreže u Hrvatskoj i Makedoniji.