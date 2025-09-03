CircuitMess lansirao novi proizvod Beep Boop, koji je već postao globalni hit

Novi virtualni ljubimac nalik Tamagotchiju, stvoren u partnerstvu s tvrtkama Eolo i Toikido, označava povijesnu prekretnicu u poslovanju zagrebačkog tehnološkog startupa

Sandro Vrbanus srijeda, 3. rujna 2025. u 15:05

Hrvatska tehnološka tvrtka CircuitMess, poznata po svojim inovativnim "uradi sam" elektroničkim setovima i pobjednik Idea Knockouta 2017 godine, načinila je svoj najveći poslovni iskorak do sada: lansiranje novog brenda igračaka Beep Boop. U suradnji s globalnim liderima u industriji igračaka, tvrtkama Eolo i Toikido, CircuitMess je stvorio potpuno novi proizvod koji je već postigao velik uspjeh. Naime, više od 400.000 komada tog proizvoda prodano je distributerima diljem svijeta i prije službenog dolaska na police.

Virtualni ljubimac

Inspiriran povratkom popularnosti Tamagotchija i velikim uspjesima poput Bitzeeja, najprodavanije igračke 2024. godine, Beep Boop je moderni odgovor na virtualne ljubimce. Namijenjen djeci u dobi od 4 do 9 godina, Beep Boop je simpatični virtualni prijatelj s kojim se djeca igraju, o kojem se brinu i kroz igru zarađuju bodove.

No, Beep Boop je puno više od igračke. Riječ je o cjelovitoj franšizi koja uključuje animiranu TV seriju, serijal crtića za YouTube, videoigru te cijeli ekosustav popratnih proizvoda poput plišanih igračaka, modnih dodataka i drugih elektroničkih igračaka. Prva serija sastoji se od četiri jedinstvena lika, dok je u planu stvaranje svijeta s ukupno 38 različitih karaktera.

"Oduvijek smo sanjali o stvaranju nečega što nadilazi jedan proizvod. S Beep Boopom smo uspjeli. Stvorili smo cijeli jedan svijet, likove s kojima će djeca odrastati. Ovo je spoj nostalgije za igračkama poput Tamagotchija i modernih tehnologija koje djeci omogućuju interakciju na potpuno novoj razini," izjavio je Albert Gajšak, osnivač i direktor CircuitMessa.

Partnerstvo s velikanima

Uspjeh Beep Boopa rezultat je strateškog partnerstva triju tvrtki. Dok je CircuitMess bio zadužen za razvoj elektronike, softvera i osiguravanje vrhunskog korisničkog iskustva, španjolski Eolo, jedan od najvećih svjetskih brendova igračaka, donio je svoju ekspertizu i moćnu globalnu mrežu distributera. Cijeli projekt odvija se u suradnji s tvrtkom Toikido, poznatoj po stvaranju i licenciranju globalno uspješnih brendova.

Zahvaljujući ovoj suradnji, Beep Boop će biti dostupan na policama najvećih svjetskih trgovačkih lanaca, uključujući imena kao što su Walmart, Costco, Toys"R"Us, Tesco, Lidl, Kaufland i Tedi, već krajem ove godine.

Prekretnica za CircuitMess

Ovaj projekt predstavlja ključnu prekretnicu za CircuitMess, kaže Gajšak. Po prvi put u svojoj povijesti, tvrtka se nalazi u poziciji izdavatelja, a ne primatelja licence. To znači da za svaki prodani Beep Boop u svijetu CircuitMess dobiva naknadu, što otvara potpuno novo i strateški važno poglavlje u poslovanju tvrtke. "Ovo je ostvarenje našeg dugogodišnjeg cilja. Više nismo samo tvrtka koja proizvodi hardver, već stvaramo intelektualno vlasništvo koje drugi licenciraju od nas. Partnerstvo s divovima kao što su Eolo i Toikido potvrda je kvalitete i inovativnosti našeg tima," dodao je Gajšak.

Beep Boop će biti dostupan za kupnju putem službene stranice CircuitMessa od rujna, dok se u maloprodajnim trgovinama očekuje tijekom četvrtog kvartala ove godine.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

2x100W snage s UFPD2 tehnologijom za kristalno čist zvuk.

Akcija

PRIMARE I25 Titanium

Izlazna snaga 2x100W na 8Ω (2x200W na 4Ω), UFPD2 pojačanje, DAC DM35 (PCM 384kHz/24bit, DSD256), 5 analognih i više digitalnih ulaza, Chromecast, AirPlay, Bluetooth, Spotify Connect, podržani formati WAV/FLAC/ALAC/DSD, povezivost LAN, USB-A, Wi-Fi, upravljanje Prisma app i daljinski C25.

2.399 € 2.715,03 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi