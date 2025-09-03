CircuitMess lansirao novi proizvod Beep Boop, koji je već postao globalni hit

Hrvatska tehnološka tvrtka CircuitMess, poznata po svojim inovativnim "uradi sam" elektroničkim setovima i pobjednik Idea Knockouta 2017 godine, načinila je svoj najveći poslovni iskorak do sada: lansiranje novog brenda igračaka Beep Boop. U suradnji s globalnim liderima u industriji igračaka, tvrtkama Eolo i Toikido, CircuitMess je stvorio potpuno novi proizvod koji je već postigao velik uspjeh. Naime, više od 400.000 komada tog proizvoda prodano je distributerima diljem svijeta i prije službenog dolaska na police.

Virtualni ljubimac

Inspiriran povratkom popularnosti Tamagotchija i velikim uspjesima poput Bitzeeja, najprodavanije igračke 2024. godine, Beep Boop je moderni odgovor na virtualne ljubimce. Namijenjen djeci u dobi od 4 do 9 godina, Beep Boop je simpatični virtualni prijatelj s kojim se djeca igraju, o kojem se brinu i kroz igru zarađuju bodove.

No, Beep Boop je puno više od igračke. Riječ je o cjelovitoj franšizi koja uključuje animiranu TV seriju, serijal crtića za YouTube, videoigru te cijeli ekosustav popratnih proizvoda poput plišanih igračaka, modnih dodataka i drugih elektroničkih igračaka. Prva serija sastoji se od četiri jedinstvena lika, dok je u planu stvaranje svijeta s ukupno 38 različitih karaktera.

"Oduvijek smo sanjali o stvaranju nečega što nadilazi jedan proizvod. S Beep Boopom smo uspjeli. Stvorili smo cijeli jedan svijet, likove s kojima će djeca odrastati. Ovo je spoj nostalgije za igračkama poput Tamagotchija i modernih tehnologija koje djeci omogućuju interakciju na potpuno novoj razini," izjavio je Albert Gajšak, osnivač i direktor CircuitMessa.

Partnerstvo s velikanima

Uspjeh Beep Boopa rezultat je strateškog partnerstva triju tvrtki. Dok je CircuitMess bio zadužen za razvoj elektronike, softvera i osiguravanje vrhunskog korisničkog iskustva, španjolski Eolo, jedan od najvećih svjetskih brendova igračaka, donio je svoju ekspertizu i moćnu globalnu mrežu distributera. Cijeli projekt odvija se u suradnji s tvrtkom Toikido, poznatoj po stvaranju i licenciranju globalno uspješnih brendova.

Zahvaljujući ovoj suradnji, Beep Boop će biti dostupan na policama najvećih svjetskih trgovačkih lanaca, uključujući imena kao što su Walmart, Costco, Toys"R"Us, Tesco, Lidl, Kaufland i Tedi, već krajem ove godine.

Prekretnica za CircuitMess

Ovaj projekt predstavlja ključnu prekretnicu za CircuitMess, kaže Gajšak. Po prvi put u svojoj povijesti, tvrtka se nalazi u poziciji izdavatelja, a ne primatelja licence. To znači da za svaki prodani Beep Boop u svijetu CircuitMess dobiva naknadu, što otvara potpuno novo i strateški važno poglavlje u poslovanju tvrtke. "Ovo je ostvarenje našeg dugogodišnjeg cilja. Više nismo samo tvrtka koja proizvodi hardver, već stvaramo intelektualno vlasništvo koje drugi licenciraju od nas. Partnerstvo s divovima kao što su Eolo i Toikido potvrda je kvalitete i inovativnosti našeg tima," dodao je Gajšak.

Beep Boop će biti dostupan za kupnju putem službene stranice CircuitMessa od rujna, dok se u maloprodajnim trgovinama očekuje tijekom četvrtog kvartala ove godine.