Tamagotchi Paradise: Više niste roditelj, već čuvar cijelog planeta

Prema analizi koju donosi Engadget, Tamagotchi Paradise u potpunosti mijenja klasičnu formulu. Umjesto da se fokusirate na preživljavanje jednog ljubimca, vaš je zadatak naseliti cijeli ekosustav, potičući vas da odgajate i na kraju puštate stvorenja u divljinu. Koncept se od brige o ljubimcu pretvara u svojevrsno očuvanje virtualne divljine, što je iznenađujuće svjež pristup.

Novi dizajn i polarizirajuće promjene

Tamagotchi Paradise uvodi novi dizajn jajeta s istaknutim kotačićem koji podsjeća na gumb štoperice. Uređaj je robustan i vraća se na AAA baterije umjesto punjenja putem USB-C priključka. Gornji dio plastičnog oklopa otvara se i otkriva utor za spajanje, što je nostalgični podsjetnik na dizajn iz 90-ih, omogućujući fizičko povezivanje s drugim Paradise uređajem. Uz to, cijelo korisničko sučelje je redizajnirano. To je mnogo promjena odjednom, i već na prvi pogled na online rasprave jasno je da je ovaj model podijelio fanove.

Kotačić kao glavna zvijezda

Kotačić je jedna od najvećih novosti. Njegova glavna svrha je omogućiti vam zumiranje na planet kako biste vidjeli sve što se događa, ali služi i za kretanje kroz izbornike te ima ulogu u nekim mini-igrama. Iako je početna fascinacija s vremenom izblijedjela, kotačić je ugodan za korištenje, posebno za one koji vole nešto vrtjeti pod prstima. Najveće olakšanje je što, za razliku od frustrirajućih ravnih "gumba" na Tamagotchi Pixu, ovaj kotačić funkcionira praktično i bez glavobolje.

Nakon kratkog privikavanja, navigacija postaje fluidna. Veliko poboljšanje je što se napokon možete vratiti na ikonu ili slovo koje ste slučajno preskočili, umjesto da morate proći cijeli krug. Iako je korištenje jednom rukom nešto manje ugodno nego s klasična tri gumba, i dalje je izvedivo.

Igra kao spori put do otključavanja

Paradise ima pristup koji više nalikuje videoigri, što znači da je početak prilično spor. Većina sadržaja je zaključana dok ne dosegnete određene prekretnice i podignete razinu svog planeta. Na početku imate pristup tek nekolicini igara i opcija za kupovinu. Na primjer, sva tri okruženja (Zemlja, Nebo i Voda) postaju dostupna tek na 6. razini, za što je potrebno odgojiti dva Tamagotchija do odrasle dobi. S obzirom na to da svaki proces traje nekoliko dana, može proći i tjedan dana prije nego što otključate osnovne značajke.

Tek kada dosegnete 10. razinu, nakon šestog odraslog Tamagotchija, sav sadržaj postaje dostupan. Iako se čini kao sporo "grindanje", postupno otkrivanje novih stvari zapravo je ugodno i podsjeća na otključavanje područja u modelu Tamagotchi On.

Opuštenija briga i hranjenje

Unatoč potrebi za brzim odgajanjem novih stvorenja radi otključavanja sadržaja, Tamagotchi Paradise je možda najmanje zahtjevan model do sada. Nakon faze bebe, stvorenja ne zahtijevaju stalnu pažnju da bi ostala sretna i živa. To bi moglo razočarati one koji traže veći izazov, ali za mnoge je ova ležernost pravo osvježenje.

Sustav hranjenja je također znatno olakšan. Svoje Tamagotchije možete slati u dnevni lov na jaja kako bi sami pronašli hranu, a prikupljene sastojke možete koristiti za kuhanje ili ih dati sirove. Konačno, inventar više nije ograničen na samo tri ista prehrambena artikla, što je veliko olakšanje.

Što još nudi Paradise?

Uređaj sadrži solidan broj zabavnih mini-igara s različitim razinama težine. Tu su i misije (postignuća), poput čišćenja 500 "kakica", koje daju dugoročni cilj čak i nakon što sve otključate. S vremena na vrijeme pojavljuju se iznenadni hitni događaji, poput udara meteorita, koji unose dozu uzbuđenja u inače opuštenu igru.

Iako nema Wi-Fi povezivost kao Tamagotchi Uni, nove predmete možete dobiti putem kodova za preuzimanje, a službena stranica ih već redovito objavljuje. Značajka povezivanja s drugim uređajem omogućuje razmjenu predmeta i eksperimentiranje s miješanjem gena.

Sve u svemu, Tamagotchi Paradise djeluje kao potpuniji paket od prethodnika Uni, pogotovo u usporedbi s njegovim stanjem pri lansiranju. U SAD-u ima preporučenu cijenu od 45 dolara,