Dok S&P 500 obara rekorde, direktori kompanija masovno prodaju svoje dionice

Unatoč rekordnim vrijednostima američkih dionica, korporativni insajderi pokazuju oprez prodajom dionica u omjeru koji nije viđen pet godina. Je li ovo znak nadolazeće korekcije?

Korporativna Amerika šalje pesimističnu poruku kada je riječ o održivosti rekordnog rasta američkih dionica. Oprezan stav među korporativnim vođama zabrinjavajući je znak, dok se istovremeno šire strahovi oko visokih vrednovanja, rastućih troškova za umjetnu inteligenciju i zloslutnih globalnih događaja.

Iako je Wall Street solidno započeo sezonu objave poslovnih rezultata, što je pomoglo da indeks S&P 500 ovog tjedna dosegne povijesno najvišu razinu, čini se da neki od najbolje informiranih dionika polako napuštaju tržište.

Podaci koje je prikupio Washington Service, a koje prenosi Bloomberg Business, pokazuju da je gotovo tisuću direktora u otprilike šest tisuća američkih tvrtki uvrštenih na burzu prodalo svoje dionice ovog mjeseca, u usporedbi s njih 207 koji su ih kupovali. To je rezultiralo najvišim omjerom prodaje i kupnje u posljednjih pet godina.

Znakovi upozorenja s vrha

Iako je teško znati jesu li odluke insajdera o kupnji ili prodaji bile potaknute i drugim čimbenicima osim tržišnih performansi, oprezan stav korporativnih čelnika, koji vjerojatno najbolje poznaju vlastito poslovanje, zabrinjavajući je signal. Posebice u kontekstu već prisutnih briga oko previsokih vrednovanja, ogromnih ulaganja u umjetnu inteligenciju i niza nepovoljnih globalnih događaja.

"Potezi korporativnih insajdera pokazali su se kao snažan signal za buduće prinose dionica", rekao je Joe Gilbert, portfolio menadžer u Integrity Asset Managementu. "Između geopolitičkih rizika i povišenih vrednovanja dionica, vjerujemo da direktori vide te rizike i koriste ovu priliku za unovčavanje dobiti, što je nešto na što bi investitori trebali obratiti pažnju."

Pad zabilježen u četvrtak dodatno je naglasio temeljne brige oko američkih dionica, dan nakon što je S&P 500 dosegnuo rekord i po prvi put dotaknuo razinu od sedam tisuća bodova. Indeks S&P 500 pao je za 0,1 posto, a Nasdaq 100 za 0,5 posto, nakon što su rezultati Microsofta potaknuli nelagodu oko toga hoće li potražnja opravdati masovna ulaganja u umjetnu inteligenciju.

I dalje postoji entuzijazam za američke dionice, posebno među malim ulagačima koji su podosta kupovali tijekom nedavnih padova. Otporan gospodarski rast velik je dio privlačnosti, ali isto tako i očekivanja snažnih korporativnih zarada. Međutim, iako su ukupni korporativni rezultati bili pristojni, postoje naznake slabljenja zamaha. Od oko 150 tvrtki koje su objavile rezultate do četvrtka ujutro, 77 posto je ostvarilo pozitivna iznenađenja u zaradi, što je na putu da bude najslabiji rezultat u godinu dana, prema podacima koje je prikupio Bloomberg Intelligence.

Oprez se širi i među institucijama

Tržišno pozicioniranje sugerira da se oprez uvukao i među institucionalne ulagače. Raspoloženje je prošlog tjedna postalo manje veselo, s pesimističnim i neutralnim odgovorima koji su se popeli na najviše razine u posljednja četiri tjedna, prema podacima Deutsche Bank AG. Diskrecijske alokacije ulagača nastavljaju se rotirati iz dionica tehnoloških divova i dionica rasta u cikličnija područja, napisao je strateg Deutsche Banka, Parag Thatte.

Hedge fondovi su se također defanzivno pozicionirali. Pozicioniranje u pojedinačnim dionicama zabilježilo je najveću neto prodaju u četiri tjedna, pokazuju podaci Goldman Sachs Group Inc. od 23. siječnja. U takvom okruženju, potezi onih koji imaju najdublji uvid u poslovanje kompanija šalju jasnu poruku koju je teško ignorirati.

Dok tržište slavi nove rekorde, čini se da "pametan novac" tiho traži izlaz. Pitanje je hoće li mali ulagači primijetiti ove signale na vrijeme ili će ih zateći potencijalna korekcija.