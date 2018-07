Dva Sharpova smartphonea za europsko tržište na renderima

Sharp unatoč najavi zasad još uvijek nije predstavio pametne telefone za europsko tržište no zato su se na Internetu pojavili renderi dva takva telefona

Japanska tvrtka Sharp (sada Foxconnova podružnica) prošle je godine najavila kako ponovno dolazi na europsko tržište i to u drugom kvartalu ove godine. To se ipak nije ostvarilo no na Internetu su se pojavili renderi dvaju Sharpovih telefoni koji su namijenjeni upravo europskom tržištu.

Prvi je Sharp B10 poznat pod kodnim imenom E-M1 koji donosi 5,7-inčni HD+ zaslon, osmojezgreni čip na taktu od 1,5 GHz, 3 GB RAM-a, 32 GB interne memorije, dvostruku stražnju kameru, bateriju od 3840 mAh i operativni sustav Android Nougat. Na tržište bi trebao stići s cijenom od 299 eura.

Drugi pametni telefon je Aquos C10 koji donosi 5,5-inčni zaslon s notchom i rezolucijom od 2040 x 1080 piksela, Snapdragon 630 čipom, 4 GB RAM-a, 64 GB interne memorije, baterijom od 2700 mAh te operativnim sustavom Android 8.0 Oreo. Sa stražnje strane nalazi dvostruka kamera koja se sastoji od 12-megapikselnog i 8-megapikselnog senzora, dok se sa prednje strane nalazi 8-megapikselna selfie kamera. Na tržište bi trebao doći s cijenom od 399 eura.

Postoji i treći pametni pametni telefon koji bi Sharp trebao predstaviti u Europi, to je Aquos D10 (rebrandirani Aquos S3 s 6-inčni IGZO IPS LCD zaslonom, Snapdragon 630 čipom i dvostrukom stražnjom kamerom).