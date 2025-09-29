Electronic Arts ide u ruke Saudijaca i Trumpovog zeta za preko 50 milijardi dolara

Vrijednost ove cijele transakcije, uključujući dug Electronic Artsa, penje se na 55 milijardi dolara, što je najveći otkup privatnog kapitala u povijesti

Jedan od najpoznatijih svjetskih proizvođača videoigara, Electronic Arts, bit će preuzet za 52,5 milijardi dolara.

Dogovor o akviziciji postigli su Silver Lake Partners, saudijski državni investicijski fond PIF te Affinity Partners, koji će dioničarima EA-a isplatiti 210 dolara po dionici. Zanimljivo je da Affinity Partners vodi Jared Kushner, zet predsjednika SAD-a Donalda Trumpa.

Kako prenosi AP News, vrijednost cijelog posla procjenjuje se na 55 milijardi dolara kada se uključi dug EA-a, što daleko nadmašuje cijenu od 32 milijarde dolara plaćenu 2007. za preuzimanje teksaške energetske tvrtke TXU, koja je tada oborila rekord u povijesti leveraged buyouta (otkupa uz zaduživanje).

PIF, koji je i dosad bio najveći unutarnji dioničar u Electronic Artsu, prenijet će svojih postojećih 9,9 posto udjela u tvrtki na novi aranžman. Preuzimanje bi trebalo biti zaključeno u prvom tromjesečju fiskalne 2027. godine, no još ga moraju odobriti dioničari EA-a.