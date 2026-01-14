Electronic Arts je odgodio drugu sezonu Battlefielda 6 za mjesec dana

Nije nikakva tajna da prva sezona Battlefielda 6 nije prihvaćena baš najbolje, zbog čega su developeri odlučili pomnije razmotriti povratne informacije igrača i pomaknuti početak nove sezone

Damir Radešić srijeda, 14. siječnja 2026. u 13:00

Prema rasporedu, Battlefield 6 je trebao imati tromjesečni ciklus sezona, pa je za tjedan dana, 20. siječnja, trebala startati druga sezona. Umjesto toga, developeri su na svom blogu objavili kako do toga ipak neće doći odmah, nego tek za mjesec dana, točnije 17. veljače.

Kako bi igrači ipak imali što raditi, nagrađeni su novim besplatnim manjim battle passom Frostfire Bonus Path koji produžuje prvu sezonu, a omogućava otključavanje dodatnih oružja, najmanje jedne nove uniforme te bonusa za dvostruko brže prikupljanje iskustva.

U obrazloženju ove odluke autori navode da su tijekom kontinuiranog razvoja nastavili pratiti povratne informacije igrača i zaključili kako je najbolje produžiti prvu sezonu kako bi imali dodatno vrijeme za poliranje i doradu druge.

Prva sezona nije bila loša, ali je primjetno da nije ni ono što su igrači očekivali, što je vidljivo i iz komentara na Steamu, od kojih je u posljednjih mjesec dana samo 51 posto pozitivno.

Najveće zamjerke upućene su na premale mape, pa uz nove koje zajednica zahtijeva od samog izlaska, igrači predlažu i proširivanje postojećih, što nije nemoguće, pogotovo nakon šuškanja o pomorskom ratovanju i brodovima.

Premda nas odgode uglavnom ljute, u ovom slučaju podržavamo odluku developera ako to znači da će budućnost Battlefielda 6 biti svjetlija.



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Folded Motion® Waveguide tehnologija

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Frekvencijski odziv 31 Hz - 25 kHz ± 3 dB, disperzija 5° (vertical) x 90° (horizontal), osjetljivost 92 dB, impedancija 4 ohms

4.459 € 5.579 € Akcija

Gladak i transparentan zvuk.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE509

Dvosistemski podni zvucnici, raspon: 32Hz-28kHz (+/- 6dB), osjetljivost: 89dB, peak SPL: 115dB, maksimalna snaga: 175W, crossover frekvencija: 2.9kHz, impedancija: 6 ohma.

2.380 € 2.800 € Akcija

Manje šuma, više glazbe.

Izbor kupaca

DALI KUPID Black Ash

AudioQuest Niagara 1200 je kompaktan mrežni kondicioner koji osigurava čisto i stabilno napajanje za audio i AV sustave, smanjuje šum i izobličenja, štiti opremu od prenapona te poboljšava dinamiku i detalje zvuka u svakodnevnom slušanju.

999 € 1.249 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi