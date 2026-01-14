Electronic Arts je odgodio drugu sezonu Battlefielda 6 za mjesec dana

Nije nikakva tajna da prva sezona Battlefielda 6 nije prihvaćena baš najbolje, zbog čega su developeri odlučili pomnije razmotriti povratne informacije igrača i pomaknuti početak nove sezone

Prema rasporedu, Battlefield 6 je trebao imati tromjesečni ciklus sezona, pa je za tjedan dana, 20. siječnja, trebala startati druga sezona. Umjesto toga, developeri su na svom blogu objavili kako do toga ipak neće doći odmah, nego tek za mjesec dana, točnije 17. veljače.

Kako bi igrači ipak imali što raditi, nagrađeni su novim besplatnim manjim battle passom Frostfire Bonus Path koji produžuje prvu sezonu, a omogućava otključavanje dodatnih oružja, najmanje jedne nove uniforme te bonusa za dvostruko brže prikupljanje iskustva.

U obrazloženju ove odluke autori navode da su tijekom kontinuiranog razvoja nastavili pratiti povratne informacije igrača i zaključili kako je najbolje produžiti prvu sezonu kako bi imali dodatno vrijeme za poliranje i doradu druge.

Prva sezona nije bila loša, ali je primjetno da nije ni ono što su igrači očekivali, što je vidljivo i iz komentara na Steamu, od kojih je u posljednjih mjesec dana samo 51 posto pozitivno.

Najveće zamjerke upućene su na premale mape, pa uz nove koje zajednica zahtijeva od samog izlaska, igrači predlažu i proširivanje postojećih, što nije nemoguće, pogotovo nakon šuškanja o pomorskom ratovanju i brodovima.

Premda nas odgode uglavnom ljute, u ovom slučaju podržavamo odluku developera ako to znači da će budućnost Battlefielda 6 biti svjetlija.