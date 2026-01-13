Electronic Arts je jučer ugasio sve servere Anthema

Kao što je prošle godine najavljeno, Electronic Arts je s jučerašnjim danom okončao sedmogodišnju agoniju Anthema, igre koja je u najavama zvučala odlično, no nakon izlaska je potpuno podbacila

Damir Radešić utorak, 13. siječnja 2026. u 12:20

Višegodišnji skupi razvoj i održavanje Anthema nakon izlaska napokon su došli do neslavnog finala jučerašnjim gašenjem servera. Ovaj multiplayer RPG, zamišljen kao predvodnik novog modela „igara kao servisa“, objavljen je prije sedam godina, no umjesto obećane dugotrajne zabave pokazao se kao isprazna igra s velikim neiskorištenim potencijalom.

Doduše, valja spomenuti da je prema službenim podacima prodano više od pet milijuna primjeraka, no s obzirom na to da je riječ o visokobudžetnom naslovu koji je već tijekom razvoja progutao velika financijska sredstva, nije opravdao očekivanja.

Kako smo spomenuli u našem osvrtu, Anthem je patio od brojnih tehničkih problema, suhoparnih misija bez imalo mašte i osrednje priče, iako mu se mora priznati da su letenje uz korištenje specijalnih odijela i sama borba bili zabavni, no očito ne dovoljno da bi zadržali održivu zajednicu.

Dapače, samo godinu dana nakon izlaska Electronic Arts i BioWare su najavili potpuni redizajn svega što u igri nije valjalo, no očito ništa nije moglo spasiti igru od neminovne propasti. Kako god bilo, za Anthemom će plakati možda tek poneki igrač koji ga je iz samo njemu znanih razloga igrao do samog kraja, dok je za veliku većinu igra ionako davno  prestala postojati.



