EU odobrila Microsoftu preuzimanje Activision Blizzarda

Microsoft već mjesecima pokušava dovršiti dogovorenu akviziciju, koja bi trebala postati i najveća na tržištu računalnih igara ikada. Dogovorili su se preuzeti Activison Blizzard, igraći studio koji stoji iza popularnih franšiza Call of Duty i World of Warcraft te drugih slavnih naslova. No, iako je posao bio najavljen još u siječnju prošle godine, niti sada, gotovo godinu i pol nakon, nije zaključen – zbog taznih regulatornih prepreka.

UK kaže ne može, EU kaže može

Sjetit ćete se da je krajem prošlog mjeseca britanski regulator za tržišno natjecanje (CMA) bio blokirao ovu akviziciju uz objašnjenje kako će ona učinizi Microsoft dominantnim igračem u području igranja u oblaku, gušeći tako konkurenciju i pružajući britanskim igračima manje izbora. No, niti tri tjedna nakon te odluke stiže pravorijek iz Europske komisije – dijametralno suprotnog karaktera.

EK je, naime, pod okriljem europskih pravila za spajanja i akvizicije, prihvatila Microsoftov prijedlog za preuzimanje studija Activision Blizzard, i to onako kako je i predložen. Komisija zaključuje da obveze, koje je Microsoft preuzeo ovim ugovorom, potpuno odgovaraju pravilima za pošteno tržišno natjecanje Europske unije i predstavljaju značajan napredak u pogledu igranja u oblaku, u usporedbi sa sadašnjom situacijom.

10 godina pristupa

Iz Komisije poručuju da su proveli temeljitu istragu i svoje zaključke utemeljili na čvrstim dokazima te povratnim informacijama, dobivenima kako od konkurenata tako i od potrošača, uključujući i developere igara i druge platforme za distribuciju igara u oblaku na području Europske unije. Istraga je, kažu, pokazala da Microsoft nakon preuzimanja ne bi bio u poziciji naškoditi konkurenciji u području igraćih konzola i višeplatformskih pretplatničkih usluga. Jedino gdje bi mogao imati utjecaj na konkurenciju jest tržište igara u oblaku, dok će im položaj u domeni PC igara biti osnažen.

Grafički prikazana situacija s Microsoftom i Activisionom

No, EK ipak zaključuje da Microsoft ne bi imao razloga povući svoje igre s, primjerice, Sonyjeve platforme. Ako bi to i učinio, tj. učinio određene naslove ekskluzivnima za Xbox i uklonio ih s PlayStationa, to ne bi značajno narušilo tržišno natjecanje među proizvođačima konzola. Određenu zabrinutost iskazali su u pogledu igranja u oblaku, no ističu da taj segment nije široko rasprostranjen unutar EU.

Kao mjere za očuvanje konkurentske utakmice Komisija je prihvatila 10-godišnje obveze Microsofta o besplatnom pristupu za korisnike iz Europskog ekonomskog područja za streaming svih Activisionovih naslova, za koje imaju plaćen pristup, na svim platformama. To znači da će se narednih 10 godina svi oni, koji su kupili bilo koju Activisionovu igru, moći igrati putem igraćih streaming servisa i na bilo kojem uređaju i operacijskom sustavu.