Hrvatski Telekom u 2025. nastavio s rastom prihoda i stabilnom dobiti

Godinu su obilježila i ulaganja od 268 milijuna eura, FTTH pokrivenost dosegnula je milijun korisnika, a 160 milijuna eura vraćeno dioničarima u najvećoj alokaciji kapitala od 2013. godine

Sandro Vrbanus četvrtak, 26. veljače 2026. u 11:32

Hrvatski Telekom objavio je poslovne rezultate za cijelu prošlu godinu. Kompanija je u tom razdoblju zadržala trend rasta, ostvarivši porast prihoda od 3,6% na godišnjoj razini, potaknut nastavkom pozitivnih poslovnih kretanja u prihodima od mobilnih i fiksnih usluga te profitabilnim rastom u segmentu sistemskih rješenja, stoji u objavi.

Prilagođena EBITDA AL rasla je za 3,3% na godišnjoj razini, odražavajući dobru operativnu izvedbu i kontinuiranu transformaciju operativnog modela, unatoč stalnim pritiscima rasta plaća i inflacije. Neto dobit nakon manjinskih udjela dosegnula je 143 milijuna eura, ostajući stabilna unatoč višim jednokratnim stavkama povezanima s restrukturiranjem i otpremninama.

Ulaganja, najveća na tržištu, dosegnula su 268,4 milijuna eura, što je povećanje od 10,5% na godišnjoj razini, potvrđujući kontinuiranu predanost HT-a širenju najmodernije optičke i mobilne infrastrukture diljem Hrvatske, osiguravajući kontinuirani razvoj proizvoda i usluga te jačanje temelja za održivi rast. U 2025. godini Hrvatski Telekom vratio je 159,7 milijuna eura dioničarima kroz dividende i otkup dionica.

Uspjesi i nagrade

Tijekom godine Hrvatski Telekom dodatno je proširio najveću FTTH (fiber to the home) mrežu u Hrvatskoj, dosegnuvši pokrivenost od milijuna kućanstava i poslovnih korisnika diljem zemlje, uključujući ruralna područja. Ova prekretnica značajno doprinosi smanjenju digitalnog jaza i osiguravanju digitalne platforme koja je temelj napretka.

HT-ova mobilna mreža ponovno je prepoznata kao najbolja u Hrvatskoj, što potvrđuje neovisno nacionalno istraživanje koje je proveo Hrvatski regulator za mrežne djelatnosti (HAKOM). Treću godinu zaredom od kada je istraživanje pokrenuto Hrvatski Telekom ostvario je najbolji ukupni rezultat u svim ocjenjivanim kategorijama. Hrvatski Telekom također je prepoznat kao tehnološki predvodnik na europskoj razini. 5G kampus mreža Rijeka Gateway, u okviru koje je Hrvatski Telekom opremio novi kontejnerski terminal u riječkoj luci 5G mrežom, istaknuta je na European Digital Connectivity Awards 2025 Europske komisije kao jedan od najinovativnijih projekata digitalne povezanosti u Europi.

Uz to, projekt NextGen 5G Airports Hrvatskog Telekoma odabran je za sufinanciranje u okviru programa Connecting Europe Facility (CEF) Europske komisije. To je tek četvrti projekt usmjeren na zračnu infrastrukturu koji je dobio CEF Digital potporu. Po završetku projekta, Hrvatska će dobiti svoja prva tri pametna aerodroma,  s dediciranom privatnom 5G mrežom koju će izgraditi konzorcij u kojem Hrvatski Telekom ima ulogu operatora mobilne mreže i vodećeg partnera. Hrvatski Telekom ponovno je pružio najbolje korisničko iskustvo na tržištu, u privatnom i poslovnom segmentu, što potvrđuje industrijski benchmark TRI*M.

Kao rezultat tih aktivnosti, Hrvatski Telekom dodatno je učvrstio svoju poziciju telekomunikacijskog brenda broj 1 u Hrvatskoj, potvrdivši svoju reputaciju vodećeg i najpouzdanijeg pružatelja telekomunikacijskih usluga na tržištu.

ESG i AI edukacija

Hrvatski Telekom ostaje snažno predan održivom razvoju, s fokusom na povećanje energetske učinkovitosti, digitalnu uključenost i stvaranje dugoročne održive vrijednosti. U 2025. godini energetski intenzitet poboljšan je za 15% na godišnjoj razini, što odražava konkretan napredak u povećanju operativne učinkovitosti i smanjenju utjecaja na okoliš.

S ciljem unapređenja digitalne uključenosti i obrazovanja, Hrvatski Telekom pokrenuo je nacionalni program besplatnih edukacija o umjetnoj inteligenciji "AI ti to možeš / You Can Do AI Too", usmjeren na povećanje dostupnosti umjetne inteligencije i AI pismenosti diljem Hrvatske. Ulaganjem u znanje i digitalne vještine, Hrvatski Telekom nastoji osigurati da tehnologija služi svima i donosi konkretne koristi cijelom društvu.

Promjene u Upravi

U studenome 2025. Hrvatski Telekom objavio je da će Boris Drilo, član Uprave za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO), napustiti Društvo s učinkom od 1. siječnja 2026. te preuzeti novu ulogu u vodstvu Deutsche Telekom Europe. U siječnju 2026. Ognjen Vukoslavović preuzeo je funkciju člana Uprave za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO), nakon što je prethodno obnašao dužnost direktora Terenskih usluga, operacija i implementacije u Hrvatskom Telekomu.

Izgledi za 2026. godinu

Unatoč i dalje nestabilnom okruženju, očekuje se nastavak trenda rasta u 2026. godini, uz očekivani niski jednoznamenkasti rast prihoda i prilagođene EBITDA AL. Nakon pojačanog investicijskog ciklusa u prethodnim godinama, očekuje se umjereni niski jednoznamenkasti pad kapitalnih ulaganja nakon najmova. Stav Društva o regionalnom širenju ostaje nepromijenjen, uz kontinuiranu procjenu potencijalnih aktivnosti spajanja i preuzimanja.

