Kriptozima usred veljače: bitcoin u slobodnom padu, ulagači u panici

Bitcoinov novi val rasprodaje je od početka veljače prerastao u dubok pad cijelog kriptotržišta, uz pad ispod ključnih cjenovnih razina i sve izraženiji negativni sentiment na globalnim tržištima

Tržište kriptovaluta nastavilo je prolaziti kroz dramatičan pad i u nastavku tjedna, koji je započeo velikom rasprodajom bitcoina i ostale digitalne imovine. Pritom je bitcoin dodatno "skliznuo" na razine između 61 i 63 tisuće dolara, a na Coinbaseu je u jednom trenutku bio dotaknuo i 60.000 dolara. Riječ je o najnižim vrijednostima te kriptovalute zabilježenima još od jeseni 2024. godine, a najnoviji razvoj događaja predstavlja pad od gotovo 50% u odnosu na povijesni vrhunac iz listopada. Samo tijekom ovog tjedna, dnevni gubici premašivali su 10%, potvrđujući snažan silazni trend započet krajem siječnja.

Masovni odljevi kapitala

Nervoza među investitorima dodatno je pojačana brisanjem više od 200 milijardi dolara tržišne vrijednosti bitcoina u manje od tjedan dana. Ukupna tržišna kapitalizacija cijelog sektora time je pala na 2,2 bilijuna dolara. Poseban udarac pretrpjelo je tržište derivata, gdje su u roku od 24 sata likvidirane pozicije vrijedne više od 2,2 milijarde dolara. To predstavlja najveći jednodnevni val prisilnog zatvaranja pozicija od listopada 2025. godine.

Stručnjaci uzroke ovakvog potopa vide primarno u nepovoljnim makroekonomskim signalima iz SAD-a. Američka središnja banka zadržala je kamatne stope na aktualnim razinama, uz jasnu poruku da im se ne žuri s njihovim smanjivanjem. Takva politika povećava privlačnost tradicionalne imovine poput obveznica, dok istovremeno jačanje dolara stvara pritisak na visokorizičnu imovinu koja ne nosi fiksni prinos.

CoinMarketCap

Trenutna faza tržišta opisuje se kao faza "kapitulacije", u kojoj čak i dugoročni vlasnici kriptoimovine (tzv. kitovi, "whales"), počinju rasprodavati svoje pozicije. Indeks straha i pohlepe ušao je u zonu ekstremnog straha, a probijanje tehničkih razina od 70 tisuća dolara pokrenulo je automatske algoritamske prodaje na kriptoburzama. Dok pesimistične projekcije predviđaju moguć pad čak do 38 tisuća dolara, analitičari upozoravaju da će za oporavak biti potreban (barem) jasan signal o labavljenju monetarne politike, ako ne i nešto ozbiljniji pomaci prema pozitivnijem sentimentu. Sentiment u trgovanju kriptoimovinom nije bio ovako loš od lipnja 2022. godine.