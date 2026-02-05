BFS 2026: Kratki savjeti za zaraditi više i potrošiti manje

Toni Milun na pozornicu BFS-a donosi formulu kojoj je cilj da se – opernatite! U predavanju smo čuli kako proći kroz tri ključna koraka nužna za duboki džep, u kombinaciji matematike i financija

Sandro Vrbanus četvrtak, 5. veljače 2026. u 17:37

Na pozornicu Bug Future Showa danas se, nakon deset godina od svojeg prvog nastupa, vratio Toni Milun, poznati matematičar i popularizator financijske pismenosti. Njegovo predavanje u zabavnom je duhu pokušalo odgovoriti na pitanje – koji su to svakodnevni koraci koje možemo učiniti kako bismo si popravili financijsku situaciju.

Za početak je Milun postavio tri ključna pitanja za bolje osobne financije – kako zaraditi više, kako trošiti pametnije te kamo uložiti razliku? Odgovor na pitanje kako zarađivati više sastoji se od nekoliko koraka. Oni uključuju to da moramo prvo pronaći ono što volimo raditi, identificirati svoje talente, vještine i znanja te interese, pa pronaći presjek tih skupova. Tako ćemo doći do onoga u čemu smo dobri i u čemu možemo napredovati.

Kad je riječ o pametnijem trošenju novca, Milun savjetuje nekoliko "trikova". Jedan od njih je "pravilo 72 sata" čekanja pri donošenju odluke o kupovini, koje nam može odgoditi trošak ili nam omogućiti da ponovno razmislimo o njemu. Dalje, ključno je praćenje vlastitog budžeta, a dobro se držati i pravila "plati duplo" – kad god trošimo na nešto za što imamo grižnju savjesti, još toliki iznos trebali bismo uštedjeti ili negdje uložiti.

Naposlijetku, razliku zarađenog i potrošenog trebalo bi negdje pametno investirati. Naravno, ne u prevare kakvih na Internetu ima pregršt, već u provjerene oblike imovine. Još jedno pravilo kod štednje je "prvo plati budućem sebi" – dakle kod primanja plaće prvo je potrebno staviti određeni iznos u štednju, a tek potom se brinuti o ostalim troškovima. Kod ulaganja, osvrnuo se na dionice, fondove i obveznice, istaknuo prednosti i nedostatke svakog od njih te dao savjete za svaki tip ulagača i ročnost investicija – nešto što bi svatko trebao znati.

