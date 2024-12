Hrvatska pošta potvrdila: Određene usluge poskupljuju od 1. siječnja

Kako smo nedavno bili i najavili, Hrvatska pošta od početka će 2025. godine povisiti cijene svojih određenih usluga. Taj potez dolazi nakon što ga je krajem listopada bio odobrio HAKOM, a bit će to već treći val poskupljenja unatrag nekoliko godina. Prve dvije promjene cijena obavljene su u ljeto 2020. pa potom i u ljeto prošle godine, a novi cjenik sada će stupiti na snagu 1. siječnja. Primarno se promjene tiču cijena reguliranih kategorija usluga, tj. pisama i preporučenih pošiljaka mase do 50 grama.

Poskupljuju pisma, paketi ne

Novim cjenikom mijenja se cijena slanja pisma mase do 50 grama te će nova iznositi 0,65 € (do sada je iznosila 0,58 €). Cijena preporučene pošiljke do 50 grama biti će 2,25 € umjesto dosadašnjih 2,10 €, a dopunske usluge "Povratnica" iznosit će 1,00 € (trenutačno je to 0,58 €). S obzirom na izmjene cijena preporučene pošiljke do 50 grama i povratnice, mijenja se i cijena slanja pismena kojih je povratnica sastavni dio.

Iako je odobrenje HAKOM-a izdano za povećanje cijena od 22%, regulirane usluge poskupjet će za "samo" 12, odnosno 7 posto, dok povratnice poskupljuju za preko 72%.

Promjene cijena stupaju na snagu i bit će u primjeni od 1.siječnja 2025. godine, a od navedenog dana biti će dostupan i novi cjenik na internetskoj stranici HP-Hrvatske pošte te u svim poštanskim uredima, kažu iz HP-a te daju i objašnjenje za novo poskupljenje: "Hrvatska pošta je zbog kontinuiranog rasta operativnih troškova i promjena na tržištu rada izmijenila cjenike usluga. Korigiranje cijena je nužno kako bismo osigurali visoku kvalitetu usluge te financijsku stabilnost radnika na operativnim radnim mjestima. Novi cjenik odražava povećanje troškova vezanih uz materijalna primanja radnika, trošak kapitala i transport te ulaganje u poboljšanje infrastrukture i tehnologije."

Hrvatska pošta nedavno je najavila i povećanje plaća za 20% radnicima na operativnim radnim mjestima, koje će biti provedeno u tri faze tijekom sljedeće godine, kao i isplatu božićnice od 500 eura. Hrvatska pošta već je prošle godine svim radnicima povećala plaću za 25%, dok je godinu prije operativnim radnicima povećanje iznosilo 20%.