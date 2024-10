Hrvatska pošta dobila zeleno svjetlo za dodatno poskupljenje

Primjene novih cjenika, indeksne klauzule i općenito poskupljenja usluga događaju se u telekomunikacijskom sektoru posljednje dvije godine, a nisu zaobišle niti njemu srodno tržište, ono poštanskih usluga. Hrvatska pošta od pandemije je obavila već dvije runde poskupljenja, a sada nam slijedi i treća.

Prvi puta u ovom desetljeću poštanske su usluge bile poskupjele krajem ljeta 2020. godine i bilo je to tada označeno kao "prvo usklađenje cijena nakon deset godina". No, do sljedećeg vala poskupljenja nije trebalo tako dugo čekati, pa je i prošloga ljeta Hrvatska pošta podigla cijene usluga za više od 23%, a pritom je provedeno i usklađenje cijena (zaokruživanje) s eurom.

Još 22% gore

Sada, nešto više od godine dana nakon toga, HAKOM je još jednom dao odobrenje Hrvatskoj pošti za podizanje cijena reguliranih kategorija usluga, pisma i preporučenih pošiljaka mase do 50 grama. Temeljem odobrenja HAKOM-a, dozvoljeno im je da cijene za te usluge povećaju za još 22% do kraja 2025. godine. Time će potrošači ove usluge u konačnici plaćati 50% više nego prije dvostrukog poskupljenja unutar nešto više od godine.

Dakle, HAKOM piše da je davatelju univerzalne usluge, HP – Hrvatskoj pošti d.d, odobreno "dodatno povećanje ponderirane cijene košarice usluga iz opsega univerzalne usluge, koju čine Pismo do 50 grama u unutarnjem i međunarodnom prometu i Preporučena pošiljka do 50 grama u unutarnjem i međunarodnom prometu, za dodatnih 22,02% za razdoblje do 31. prosinca 2025. godine". Rezultat je to zahtjeva Hrvatske pošte iz srpnja, koji im je odobren, pa u narednom razdoblju možemo očekivati i objavu novog cjenika, vjerojatno s početkom sljedeće godine.

Povećanje plaća

U HAKOM-ovom odobrenju navodi se da će "povećanje prihoda, koje bi proizašlo iz odobrenja Zahtjeva, biti usmjereno na povećanje plaća i materijalnih prava radnika na operativnim radnim mjestima, što je ključno za zadržavanje kvalitetne radne snage".

Da se nešto po tom pitanju događa, vidljivo je i iz najave HP-a o povećanju plaća za 20% za radnike na operativnim radnim mjestima, uz isplatu božićnice od 500 eura. Povećanje plaće planiraju provesti u tri faze. Prvo slijedi povećanje od 10% od 1. veljače 2025., zatim dodatnih 5% od 1. lipnja 2025. te još 5% od 1. rujna 2025. Hrvatska pošta već je prošle godine svim radnicima povećala plaću za 25%, dok je godinu prije operativnim radnicima povećanje iznosilo 20%.