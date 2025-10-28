Hrvatski Telekom u prvih devet mjeseci bilježi nastavak rasta prihoda

Ulaganja u infrastrukturu i dalje ubrzavaju, izgledi za investicije su povećani, dobit i prihodi rastu, a dioničarima je kroz kombinaciju dividende i otkupa dionica isplaćeno 158 milijuna eura

Sandro Vrbanus utorak, 28. listopada 2025. u 11:54

Hrvatski Telekom zadržao je trend rasta, ostvarivši porast prihoda od 4,0% na godišnjoj razini, potaknut pozitivnim poslovnim kretanjima u segmentima mobilnih i fiksnih usluga te profitabilnim poslovanjem u području sistemskih rješenja, stoji u najnovijoj objavi kvartalnih rezultata te kompanije. Prilagođena EBITDA AL rasla je za 3,2% na godišnjoj razini, zahvaljujući snažnim prihodima i kontinuiranoj transformaciji operativnog modela, što je pomoglo ublažiti troškovne i inflatorne pritiske.

Nadogradnja mreže

Neto dobit nakon manjinskih udjela porasla je za 4,8% u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je rast prilagođene EBITDA AL djelomično umanjen većom amortizacijom i nižim neto financijskim rezultatom.

Ulaganja su u prvih devet mjeseci 2025. dosegnula 181,7 milijuna eura, što je povećanje od 12,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pri čemu HT redovito ulaže više od 20% svojih prihoda u unapređenje digitalizacije Hrvatske.

Tijekom prvih devet mjeseci, Hrvatski Telekom nastavio je širiti optičku FTTH mrežu, povećavši je za više od 20% na godišnjoj razini. Daljnja nadogradnja i optimizacija 5G mreže dodatno je poboljšala performanse mobilne mreže, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada je korištenje bilo najintenzivnije, osiguravajući korisnicima vrhunsko iskustvo. Unatoč zahtjevnom poslovnom okruženju, Hrvatski Telekom ostaje predan provedbi svojih investicijskih planova, poručili su.

Veći rast kapitalnih ulaganja

Hrvatski Telekom podigao je investicijske planove s ciljem ubrzavanja izgradnje optičke/FTTH mreže i povećanja pokrivenosti na milijun kućanstava i poslovnih korisnika do kraja godine. Sukladno tome, za razliku od prethodnih očekivanja o niskom jednoznamenkastom rastu u odnosu na 2024. godinu, očekuje se rast kapitalnih ulaganja nakon najmova za oko 10% na godišnjoj razini.

Ostatak izgleda ostaje nepromijenjen. Hrvatski Telekom i dalje očekuje manji jednoznamenkasti rast prihoda i EBITDA nakon najmova. Stav kompanije o regionalnom širenju također ostaje nepromijenjen, uz nastavak praćenja i evaluacije potencijalnih aktivnosti stjecanja i preuzimanja.

Povrat dioničarima

U lipnju je Hrvatski Telekom isplatio dividendu u iznosu od 125,5 milijuna eura za financijsku godinu 2024., što predstavlja najveću isplatu od 2013. godine te rast od 7,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Tijekom prvih devet mjeseci 2025. godine, u sklopu programa otkupa vlastitih dionica, Društvo je na Zagrebačkoj burzi otkupilo dodatnih 761.789 dionica. Na dan 30. rujna 2025. ukupan broj otkupljenih dionica iznosio je 1.555.468, što predstavlja 1,99% temeljnog kapitala Društva. Ukupno je ove godine dioničarima, kroz dividende i otkup dionica, vraćeno 158,0 milijuna eura.

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi