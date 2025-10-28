Hrvatski Telekom u prvih devet mjeseci bilježi nastavak rasta prihoda

Ulaganja u infrastrukturu i dalje ubrzavaju, izgledi za investicije su povećani, dobit i prihodi rastu, a dioničarima je kroz kombinaciju dividende i otkupa dionica isplaćeno 158 milijuna eura

Hrvatski Telekom zadržao je trend rasta, ostvarivši porast prihoda od 4,0% na godišnjoj razini, potaknut pozitivnim poslovnim kretanjima u segmentima mobilnih i fiksnih usluga te profitabilnim poslovanjem u području sistemskih rješenja, stoji u najnovijoj objavi kvartalnih rezultata te kompanije. Prilagođena EBITDA AL rasla je za 3,2% na godišnjoj razini, zahvaljujući snažnim prihodima i kontinuiranoj transformaciji operativnog modela, što je pomoglo ublažiti troškovne i inflatorne pritiske.

Nadogradnja mreže

Neto dobit nakon manjinskih udjela porasla je za 4,8% u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je rast prilagođene EBITDA AL djelomično umanjen većom amortizacijom i nižim neto financijskim rezultatom.

Ulaganja su u prvih devet mjeseci 2025. dosegnula 181,7 milijuna eura, što je povećanje od 12,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pri čemu HT redovito ulaže više od 20% svojih prihoda u unapređenje digitalizacije Hrvatske.

Tijekom prvih devet mjeseci, Hrvatski Telekom nastavio je širiti optičku FTTH mrežu, povećavši je za više od 20% na godišnjoj razini. Daljnja nadogradnja i optimizacija 5G mreže dodatno je poboljšala performanse mobilne mreže, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada je korištenje bilo najintenzivnije, osiguravajući korisnicima vrhunsko iskustvo. Unatoč zahtjevnom poslovnom okruženju, Hrvatski Telekom ostaje predan provedbi svojih investicijskih planova, poručili su.

Veći rast kapitalnih ulaganja

Hrvatski Telekom podigao je investicijske planove s ciljem ubrzavanja izgradnje optičke/FTTH mreže i povećanja pokrivenosti na milijun kućanstava i poslovnih korisnika do kraja godine. Sukladno tome, za razliku od prethodnih očekivanja o niskom jednoznamenkastom rastu u odnosu na 2024. godinu, očekuje se rast kapitalnih ulaganja nakon najmova za oko 10% na godišnjoj razini.

Ostatak izgleda ostaje nepromijenjen. Hrvatski Telekom i dalje očekuje manji jednoznamenkasti rast prihoda i EBITDA nakon najmova. Stav kompanije o regionalnom širenju također ostaje nepromijenjen, uz nastavak praćenja i evaluacije potencijalnih aktivnosti stjecanja i preuzimanja.

Povrat dioničarima

U lipnju je Hrvatski Telekom isplatio dividendu u iznosu od 125,5 milijuna eura za financijsku godinu 2024., što predstavlja najveću isplatu od 2013. godine te rast od 7,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Tijekom prvih devet mjeseci 2025. godine, u sklopu programa otkupa vlastitih dionica, Društvo je na Zagrebačkoj burzi otkupilo dodatnih 761.789 dionica. Na dan 30. rujna 2025. ukupan broj otkupljenih dionica iznosio je 1.555.468, što predstavlja 1,99% temeljnog kapitala Društva. Ukupno je ove godine dioničarima, kroz dividende i otkup dionica, vraćeno 158,0 milijuna eura.