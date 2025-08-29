Nvidia i dalje bilježi snažan rast prihoda, a 39% im donose samo dva kupca

Trenutačno najvrjednija kompanija svijeta zabilježila je prihod 56% veći nego lani u drugom kvartalu, a čak 39% toga došlo joj je od samo dva kupca, čije identitete službeno ne otkrivaju

Sezona je kvartalnih izvješća, pa je Nvidia objavila svoje poslovne rezultate za drugo tromjesečje ove godine, koji su i dalje puni pozitivnih vijesti. Prihod kompanije u protekla je tri mjeseca bio 46,7 milijardi dolara, što je povećanje od 6% u odnosu na prvi kvartal te čak 56% više negoli u drugom kvartalu prošle godine. Sve to ostvareno je unatoč činjenici što u posljednja tri mjeseca nije bilo prodaje čipa H20 kineskim kupcima.

Neto dobit promatranog razdoblja bila je nešto veća od 26 milijardi dolara. Za naredni se kvartal očekuje nastavak rasta, pa će im prihodi vjerojatno biti na razini od 54 milijarde dolara, čak i bez prodaje čipa H20 u Kinu.

Vrlo koncentrirana potražnja

U službenoj objavi podataka i pratećim dokumentima analitičari su zamijetili i vrlo zanimljiv detalj. Naime, čak 39% aktualnih prihoda kompanije stiglo je od samo dva kupca, čiji identiteti su poslovna tajna. Nvidia navodi da "kupac A" čini 23%, a "kupac B" 16% njihovih prihoda u proteklom tromjesečju. To je velik porast od lani, kada je u istom razdoblju koncentracija iznosila 14%, odnosno 11%.

Očekivano, investitori nisu pretjerano zadovoljni tako visokom koncentracijom, odnosno ovisnošću o suradnji s malim brojem kupaca. Kad je riječ o mogućim imenima, daje se naslutiti da to nisu pružatelji usluga podatkovnih centara ili kompanije koje se bave umjetnom inteligencijom, iako su one najveći krajnji korisnici Nvidijinih čipova. Kompanije kao što su Microsoft, Oracle, Amazon ili Google u Nvidiji se smatraju neizravnim klijentima, dok "kupci A i B" spadaju u kategoriju izravnih klijenata – pa je vjerojatno riječ o tvrtkama koje kupuju čipove i ugrađuju ih u rješenja za podatkovne centre. Najveći bi kupci, dakle, mogli biti sistem integratori poput Della ili Foxconna.

Google Finance

U konačnici, iako su prodajni podaci pozitivni, a prihodi u snažnom porastu, izvješće je isporučilo brojeve nešto ispod konsenzusa analitičara s Wall Streeta. Posljedično je vrijednost dionice Nvidije pala za nešto više od 1% nakon objave rezultata. Oni ipak ostaju vodeći na ljestvici najvrjednijih kompanija svijeta s 4,4 bilijuna dolara tržišne kapitalizacije. CEO Jensen Huang optimističan je i najavljuje daljnji rast, budući da je trenutačno u procesu povećanje proizvodnje nove generacije čipova serije Blackwell, a potražnja za njima je iznimno visoka.