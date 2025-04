Hrvatski Telekom u prvom tromjesečju bilježi rast prihoda, predložena veća dividenda

Hrvatski Telekom objavio je svoje nerevidirane poslovne rezultate za prvo tromjesečje 2025. godine, u kojima se ističe rast prihoda od 5,9%, 3%-tni rast prilagođene EBITDA AL uz neto dobit od 26,6 milijuna eura. Istaknuta su i najveća ulaganja na tržištu, u iznosu od 60,1 milijuna eura, dok je predložena dividenda za prošlu godinu 1,64 eura, što predstavlja rast od 7,2%.

Hrvatski Telekom nastavio je s rastom poslovanja, stoji u objavi, što je rezultat pozitivnog razvoja poslovanja u segmentu privatnih i poslovnih korisnika. Prilagođena EBITDA AL rasla je za 3,0%, potaknuta stabilnim rastom prihoda, čime su ublaženi i dalje prisutni inflacijski pritisci i rast troškova rada. Neto dobit nakon manjinskih interesa u prvom tromjesečju 2025., iznosila je 26,6 milijuna eura, čime je zadržana lanjska razina, budući da je rast prilagođene EBITDA-e AL bio neutraliziran višim troškovima amortizacije, negativnim neto financijskim rezultatom i izvanrednim stavkama.

Ulaganja su u prvom tromjesečju 2025. godine iznosila 60,1 milijun eura, što predstavlja rast od 52,8% na godišnjoj razini, naglašavajući posvećenost HT-a stvaranju platforme za digitalizaciju zemlje te izgradnji optičke i mobilne infrastrukture diljem Hrvatske.

Ugašen 3G

Tijekom prvog tromjesečja nastavili su širiti najveću FTTH (fiber to the home) mrežu u Hrvatskoj, povećavši pokrivenost za dodatnih 22% novih kućanstava i poslovnih korisnika na godišnjoj razini. Uz vlastita, na tržištu najveća ulaganja, nedavno su potpisali četiri nova ugovora za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, a koja su sufinancirana sredstvima Europske unije, čime se grade mreže vrlo velikog kapaciteta i donosi ultrabrzi Internet u dijelove Hrvatske gdje on dosad nije postojao. To je važan korak prema cilju da se osiguraju gigabitne brzine optičkog interneta za više od 1,1 milijun kućanstava.

U prvom tromjesečju 2025. postignuta je i važna prekretnica u razvoju mobilne mreže, jer je HT postao prvi operator u Hrvatskoj koji je u potpunosti ugasio zastarjelu 3G mrežu. Time su preraspodijelili 3G spektar na brže, naprednije i održivije 4G i 5G mreže.

Povrat za dioničare

Uprava i Nadzorni odbor društva Hrvatski Telekom d.d. predložili su Glavnoj skupštini dividendu u iznosu od 1,64 eura po dionici, od čega izravne koristi ima gotovo 150.000 dioničara, privatnih osoba i institucionalnih ulagača, koji izravno sudjeluju u uspjehu društva. Iznos od 1,64 eura po dionici predstavlja omjer isplate dividende u odnosu na ostvarenu dobit društva od 92,2%, te rast od 7,2% u odnosu na prethodnu godinu.

U prvom tromjesečju 2025. Hrvatski Telekom je, u sklopu programa otkupa vlastitih dionica, otkupio dodatnih 395.150 dionica na Zagrebačkoj burzi. Ukupan broj otkupljenih dionica na dan 31. ožujka 2025. iznosio je 1.207.513, što predstavlja 1,55% temeljnog kapitala društva.

Zadržani izgledi za 2025.

Unatoč tome što okruženje ostaje izazovno i sve volatilnije, glavni cilj kompanije je nastaviti s rastom poslovanja. Zadržavaju tako izglede iz veljače, s namjerom ostvarivanja niskog jednoznamenkastog rasta prihoda, EBITDA AL i CAPEX AL u odnosu na 2024. godinu.

Osvrćući se na poslovne rezultate za Q1 2025. godine, Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma, izjavila je:

"U prvom tromjesečju 2025. nastavili smo s trendom rasta te smo unatoč zahtjevnim tržišnim uvjetima ostali predani svojoj misiji povezivanja ljudi i ideja, gospodarstva i društva s najnaprednijom mrežnom infrastrukturom.

Najvećim ulaganjima na tržištu dodatno smo učvrstili svoju poziciju vodeće mreže te proširili najveću optičku mrežu u zemlji za dodatnih 22 posto. Uspješno smo dovršili gašenje 3G mreže i zamijenili je s još bržim, naprednijim i održivijim 4G i 5G tehnologijama. Ponosni smo što smo kao prvi operator u Hrvatskoj dosegnuli ovu važnu prekretnicu u razvoju mobilnih mreža.

Posebno nas veseli što su korisnici ponovno prepoznali našu predanost pružanju vrhunskog korisničkog iskustva. Kroz program pogodnosti Magenta Moments te partnerstva s globalnim liderima kao što su Perplexity AI i Wolt, dodatno smo obogatili ponudu te korisnicima približili vrhunske svjetske inovacije i pružili dodatnu vrijednost.

Naši zaposlenici temelj su našeg uspjeha. Njihova stručnost, predanost i energija omogućuju nam kontinuirani razvoj, zbog smo nastavili ulagati u njihovo znanje i vještine.

U 2025. godini jasno smo usmjereni na daljnja ulaganja u inovacije, izgradnju snažne i moderne infrastrukture, pružanje vrhunskog korisničkog iskustva te doprinos održivom gospodarskom i društvenom razvoju Hrvatske."