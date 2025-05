Lenovo pod udarom carina: profit pao 64% unatoč solidnim prihodima

Najnoviji izvještaj o zaradi Lenova predstavlja studiju slučaja kako carine - posebno 20% carina naložena iznenada na određeni kineski uvoz u ožujku - mogu poremetiti čak i dobro pozicionirane multinacionalne korporacije. Iako je Lenovo uspio premašiti očekivanja prihoda s 16,98 milijardi dolara prodaje u četvrtom kvartalu, njegov neto profit srušio se 64% u odnosu na prethodnu godinu na samo 90 milijuna dolara, daleko ispod analitičarskih procjena od 225,8 milijuna dolara. Dio pada objašnjava se računovodstvenim prilagođavanjem vrijednosti financijskih instrumenata, no glavni uzrok leži u rastućim operativnim troškovima zbog carina - od skupljih logističkih usluga do problema u opskrbnim lancima.

PC tržište i dalje u krizi

Lenovov financijski potres dolazi usred hlađenja PC tržišta, koje se bori da povrati zamah nakon postpandemijskog pada. Prema IDC-u, globalne PC isporuke pale su 3,9% u odnosu na prethodnu godinu u prvom kvartalu 2025., što označava šesti uzastopni kvartal pada. U takvom okruženju, Lenovo signalizira otpornost. Unatoč slaboj profitabilnosti, glavni prihodi sugeriraju da potražnja ostaje - možda potaknuta ranim zanimanjem za uređaje integrirane s AI. Tvrtka se agresivno pozicionirala u rastućem prostoru AI PC-ja, lansirala je svoje prve modele u Kini prošlog svibnja i proširila se globalno do rujna. CEO Yang Yuanqing predviđa da će AI PC-jevi činiti 25% Lenovovih isporuka do 2025. i do 80% do 2027. godine. Međutim, ti dugoročni potezi još se nisu pretvorili u neposredne financijske povrate, što naglašava kašnjenje između inovacije i monetizacije.

Može li AI oživjeti PC industriju?

Ono što ostaje neizvjesno jest mogu li PC-jevi s AI tehnologijom uskrsnuti dinamiku rasta ere prije 2010-ih, kada je PC tržište bilo dominantna sila u tehnologiji. U to vrijeme, godišnje isporuke jedinica redovito su prelazile 300 milijuna jedinica, vođene ciklusima korporativnog osvježavanja i masovnim potrošačkim usvajanjem. Danas, čak i s AI poboljšanjima, industrija se bori probiti preko 230 milijuna jedinica godišnje. Lenovova vlastita strategija odražava tu stvarnost: dok udvostručuje ulaganja u AI integraciju, također se diversificira u enterprise infrastrukturu i cloud usluge. Njegova grupa za infrastrukturna rješenja vidjela je 64% godišnji skok prihoda, a odjel za rješenja i usluge zaradio je 2,2 milijarde dolara - porast od 22% u odnosu na prethodnu godinu. Ti segmenti sada su kritični protuteži volatilnom PC poslovanju.

Investitori ostaju skeptični

Ipak, skepticizam investitora ostaje. Nakon objave rezultata, Lenovove dionice na Hong Kong burzi pale su 2,08%, signalizirajući sumnje o sposobnosti tvrtke da pretvori stratešku viziju u dosljednu profitabilnost. Neizvjesnost carina, smanjivanje potražnje i visoki troškovi stjecanja kupaca znače da čak i tržišni lider poput Lenova može očekivati daljnju neizvjesnost u poslovanju.