Još 10.000 ljudi dobit će otkaz iz Mete

Na službenom blogu Mete pojavila se objava naslovljena Update on Meta’s Year of Efficiency, ili u slobodnom prijevodu "nove informacije o našoj godini efikasnosti". Kada velika korporacija govori o efikasnosti, onda je prilično jasno da se radi u troškovnoj efikasnosti, ili još jednostavnije – o mjerama štednje i otkazima. Objavu je potpisao osobno Mark Zuckerberg, a u njoj se objašnjava plan Mete, prema kojem bi ona trebala postati bolja tehnološka kompanija, s boljim financijskim rezultatima.

Ne odustaju od Metaversea

Interne promjene uključivat će reorganizaciju, transformaciju, smanjenje broja razina upravljačke hijerarhije, otkazivanje manje bitnih projekata (jedan od kojih je već i imenovan), smanjenje novih zapošljavanja, no i daljnje smanjenje broja zaposlenika. Broj otpuštanja ovisit će od zemlje do zemlje, no u Meti kažu kako će broj zaposlenih biti smanjen za dodatnih 10.000 ljudi, uz zatvaranje trenutačno otvorenih oko 5.000 otvorenih radnih mjesta, koja još nisu popunjena.

Prije samo nekoliko mjeseci, u studenome prošle godine, upravo Meta je bila ta koja je pokrenula veliki val otpuštanja u tehnološkom sektoru, najavivši 11.000 otkaza. Tada je to činilo oko 13% ukupne radne snage, dok će u ovom valu broj ljudi u Meti dodatno biti smanjen za još oko 13%. Krajem rujna prošle godine, podsjetimo, imali su 87.314 radnika, uz povećanje od čak 28% u 2021 godini. Trenutačno Meta ima oko 75.000 zaposlenih diljem svijeta.

Prvi koji će doći pod Zuckerbergove škare su ljudski resursi, odjel koji je zadužen upravo za zapošljavanja. Nakon njih, u narednim mjesecima otkazi će biti podijeljeni i u tehničkim te poslovnim odjelima, a proces bi mogao potrajati sve do kraja godine. Prvi čovjek Mete ponovno naglašava kako će se kompanija u budućnosti još više fokusirati na umjetnu inteligenciju i kontroverzni projekt Metaversea.