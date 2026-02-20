Lenovo objavio rezultate za treći kvartal fiskalne 2025./2026. godine

Rezultati za treći kvartal fiskalne godine 2025./2026. pokazuju kako je Lenovo zajedno sa svojim podružnicama ostvario rekordne prihode, ubrzanu profitabilnost i nastavak rasta prihoda povezanih sa umjetnom inteligencijom

Stjepan Bilić petak, 20. veljače 2026. u 10:57

Lenovo Group Limited zajedno sa svojim podružnicama objavio je rezultate za treći kvartal fiskalne 2025./2026. godine. Vidljivo je kako su u tom razdoblju ostvareni rekordni prihodi, ubrzana profitabilnost te kako je nastavljen rast prihoda povezanih sa umjetnom inteligencijom.

Tijekom kvartala, ukupni prihod Grupe dosegnuo je kvartalno rekordnih 22,2 milijarde američkih dolara, što je porast od 18% na godišnjoj razini, uz dvoznamenkasti rast prihoda u svim poslovnim segmentima na godišnjoj razini. Isključujući neoperativne nenovčane stavke te jednokratne dobitke i troškove u trećem kvartalu financijske 2024./25. godine i trećem kvartalu financijske 2025./2026. godine, prilagođena neto dobit porasla je za 36% na godišnjoj razini, na 589 milijuna američkih dolara, dok se prilagođena neto marža 1 povećala na 2,7%.

Umjetna inteligencija postala je glavni pokretač rasta Grupe posljednjih godina, pri čemu su prihodi povezani s umjetnom inteligencijom porasli za 72% na godišnjoj razini. Potaknuti snažnom potražnjom za AI uređajima, infrastrukturom, uslugama i rješenjima, ti prihodi sada čine gotovo trećinu (32%) ukupnih prihoda Grupe. Tromjesečje je obilježeno snažnim rastom prihoda, širenjem tržišnog vodstva u području osobnih računala i pametnih uređaja, rekordnim volumenom i aktivacijama pametnih telefona te povijesno najvišim prihodima iz Infrastructure Solutions Group i Services and Solutions Group.

Kako bi bolje iskoristila višegodišnju potražnju za AI učenjem i dugoročni rast AI inferencije, Grupa je provela stratešku reorganizaciju svog ISG poslovanja, što je rezultiralo jednokratnim troškovima restrukturiranja u trećem kvartalu financijske 2025./2026. godine u iznosu od 285 milijuna američkih dolara. Optimizirana struktura troškova, pojednostavljen portfelj proizvoda i ojačana prodajna organizacija trebali bi donijeti godišnje uštede od preko 200 milijuna američkih dolara tijekom sljedeće tri godine te ubrzati transformaciju ISG poslovanja prema profitabilnom i održivom rastu.

