Apple imao rekordan blagdanski kvartal zahvaljujući snažnoj potražnji za iPhoneom

Osim snažne prodaje iPhonea, Apple je u prvom fiskalnom kvartalu zabilježio i rekordnu bazu aktivnih uređaja kojih je sada 2,5 milijardi

Apple je objavio financijske rezultate za prvi fiskalni kvartal 2026. godine, koji je ujedno bio i najuspješniji kvartal za iPhone u povijesti tvrtke. Iako ga vode kao prvi kvartal 2026., riječ je o razdoblju koje je završilo 27. prosinca 2025., odnosno o blagdanskom kvartalu koji je tradicionalno najjači za Apple.

Naime, ukupni prihodi dosegnuli su 143,8 milijardi dolara, što predstavlja rast od 16 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok je neto dobit premašila 42 milijarde dolara. Kako navode iz Applea, ključni pokretač ovog rasta bila je „dosad neviđena“ potražnja za iPhoneom.

Prihodi od prodaje iPhonea tako su iznosili rekordnih 85,3 milijarde dolara, ponajviše zahvaljujući seriji iPhonea 17, koja je predstavljena u rujnu. Iz Cupertina su pritom istaknuli da Apple sada ima ukupno 2,5 milijardi aktivnih uređaja diljem svijeta, što također predstavlja novi rekord.

Rekordni kvartal zabilježio je i Appleov odjel usluga, s prihodima od 30 milijardi dolara, što je rast od 14 posto na godišnjoj razini. S druge strane, odjel nosivih uređaja, kućne elektronike i dodatne opreme ostvario je prihode od 11,49 milijardi dolara, što je pad od 2 posto u odnosu na prošlu godinu.

Prihodi od Macova pali su za 6 posto, na 8,39 milijardi dolara, dok je iPad zabilježio rast od 6 posto te dosegnuo 8,5 milijardi dolara prihoda.