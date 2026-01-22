Netflix u 2025. zaradio 1,5 milijardi dolara od oglasa

Netflixovi prihodi od oglasa usko su povezani s povećanjem broja korisnika njihovog jeftinijeg pretplatničkog paketa s oglasima koji je dostupan samo na određenim tržištima

Matej Markovinović četvrtak, 22. siječnja 2026. u 01:02
📷 Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Netflixovo oglašivačko poslovanje u 2025. godini zabilježilo je snažan rast s prihodima od 1,5 milijardi dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na godinu ranije. Iz tvrtke poručuju da je trend rasta tek na početku te da očekuju daljnje širenje tog segmenta poslovanja u 2026. na oko 3 milijarde dolara.

Rast prihoda od oglasa povezan je s povećanjem broja korisnika Netflixovog jeftinijeg pretplatničkog paketa s oglasima. Iako taj paket nije dostupan u mnogim zemljama, pa tako i Hrvatskoj, do svibnja 2025. godine dosegao je više od 94 milijuna korisnika mjesečno.

Netflix planira dodatno ojačati svoju oglašivačku ponudu uvođenjem novih alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji, uključujući formate koji omogućuju integraciju oglasa u scene iz serija i filmova. Također, tijekom drugog tromjesečja ove godine najavljeno je prikazivanje interaktivnih video oglasa.

Prema financijskom izvješću za četvrto tromjesečje 2025., ukupni prihodi Netflixa porasli su na 12,05 milijardi dolara, dok je broj pretplatnika dosegnuo 325 milijuna.

 



Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Floorstander impresivnih performansi.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion Foundation F1

Frekvencijski raspon: 41Hz–23kHz; osjetljivost: 92dB; impedancija: 4Ω; preporučena snaga pojačala: 15–200W; 3-stazni sustav; visokotonac Folded Motion Gen2; srednjetonac 5,5”; 3× bas 5,5”; masa: 21,1kg

1.529 € 2.049 € Akcija

Pravi audiofilski zvučnik.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Tip: 2-smjerni bas-refleks monitor; frekvencijski odziv: 40Hz–25kHz; impedancija: 8Ω; osjetljivost: 86dB; maksimalna snaga: 100W; woofer: 5” Falcon B110; tweeter: 25mm soft dome (SEAS); masa: 7,5kg po komadu

2.001 € 2.599 € Akcija

Nova generacija valovoda.

Akcija

JBL Stage 240B

Tip: bookshelf zvučnici; frekvencijski raspon: 53Hz–25kHz; osjetljivost: 85dB; impedancija: 6Ω; preporučena snaga pojačala: 20–125W; woofer: 4,5” Polycellulose; tweeter: 25mm aluminijski; HDI waveguide; bas-refleks; masa: 4,6kg po komadu

279 € 399 € Akcija

Uključena Pick it MM E zvučnica

PRO-JECT E1.2, , PICK IT, MM

Gramofon s elektroničkom promjenom brzine 33/45 o/min i remenskim pogonom, omjer signal/šum 65 dB, wow & flutter do ±0,23 %, ručka 218,5 mm / 7 g, potrošnja 4,5 W,

329 € Kupi

Spaja bezvremenski dizajn s vrhunskom akustičnom tehnologijom.

KEF Coda W Dark Titanium

Podržava Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive i aptX Lossless, ima phono ulaz za gramofon, USB-C, AUX ulaz te izlaz za subwoofer, što omogućuje jednostavno proširenje sustava. Bilo da slušate streaming, vinil, s računala ili TV, sve se spaja izravno na zvučnike.

899 € Kupi

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi