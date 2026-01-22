Netflix u 2025. zaradio 1,5 milijardi dolara od oglasa

Netflixovi prihodi od oglasa usko su povezani s povećanjem broja korisnika njihovog jeftinijeg pretplatničkog paketa s oglasima koji je dostupan samo na određenim tržištima

Netflixovo oglašivačko poslovanje u 2025. godini zabilježilo je snažan rast s prihodima od 1,5 milijardi dolara, što je više nego dvostruko u odnosu na godinu ranije. Iz tvrtke poručuju da je trend rasta tek na početku te da očekuju daljnje širenje tog segmenta poslovanja u 2026. na oko 3 milijarde dolara.

Rast prihoda od oglasa povezan je s povećanjem broja korisnika Netflixovog jeftinijeg pretplatničkog paketa s oglasima. Iako taj paket nije dostupan u mnogim zemljama, pa tako i Hrvatskoj, do svibnja 2025. godine dosegao je više od 94 milijuna korisnika mjesečno.

Netflix planira dodatno ojačati svoju oglašivačku ponudu uvođenjem novih alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji, uključujući formate koji omogućuju integraciju oglasa u scene iz serija i filmova. Također, tijekom drugog tromjesečja ove godine najavljeno je prikazivanje interaktivnih video oglasa.

Prema financijskom izvješću za četvrto tromjesečje 2025., ukupni prihodi Netflixa porasli su na 12,05 milijardi dolara, dok je broj pretplatnika dosegnuo 325 milijuna.