Mark Zuckerberg otkrio što misli o Appleovom naglavniku za proširenu stvarnost

Tijekom ovotjednog sastanka sa zaposlenicima, izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, otkrio je kako smatra da Appleov nedavno predstavljeni naglavnik za proširenu stvarnost, Vision Pro, ne predstavlja nikakav veliki napredak u tehnologiji koji njegova tvrtka nije već istražila.

„Mislim da Appleovo predstavljanje doista pokazuje razliku u vrijednostima i viziji koju naše tvrtke donose u sve ovo i to na način za koji mislim da je jako važan. Svaki demo koji su prikazali sadržavao je osobu koja sama sjedi na kauču. To bi mogla biti vizija budućnosti računalstva, ali to nije ona koju ja želim“, napomenuo je izvršni direktor Mete te istaknuo kako je njihov Quest namijenjen za aktivnije i društvenije ljude.

Zuckerberg je, inače, održao ovaj sastanak sa zaposlenicima svega tjedan dana nakon što je Meta predstavila novi naglavnik za proširenu i virtualnu stvarnost, Quest 3. Iz tog ga je razloga Zuckerberg u mnogočemu usporedio s Appleovim nedavno predstavljenim novitetom, prenosi The Verge.

Meta Quest 3. Foto: Meta

Naime, rekao je da Appleov Vision Pro ima zaslon veće rezolucije, ali zbog toga zahtijeva više energije te bateriju koja je stalno spojena. Također, kao minus je istaknuo i činjenicu da je za sedam puta skuplji od Questa 3. No, kako i sam kaže, glavna razlika leži upravo u načinu na koji će korisnici koristiti uređaje.

„Postoji stvarna, filozofska razlika u smislu kako pristupamo ovome. A kad sam vidio što izlažu i kako će se natjecati, to me učinilo još uzbuđenijim i na mnogo načina optimističnim da je ono što radimo važno te da će uspjeti“, zaključio je Zuckerberg.

Podsjetimo, Apple je na ovogodišnjem WWDC-u predstavio Vision Pro, naočale za proširenu stvarnost s prozirnim zaslonom, koji može spojiti stvarni svijet, upravljanje gestama ruku, istovremeno prikazujući virtualne objekte. Prvi je to Appleov uređaj kroz koji se može gledati, a sve o njemu pročitajte u našem tekstu ovdje.