Microblink u godinu dana više no udvostručio broj zaposlenih, a i dalje zapošljavaju u Zagrebu

U godinu dana Microblinkov tim je narastao za 190 novih ljudi, a do kraja godine traže njih još 150, većinom u uredu u Zagrebu, uz najavu restrukturiranja poslovanja

Microblink, globalna kompanija koja razvija napredna rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji čiju tehnologiju koristi preko 100 milijuna ljudi u više od 60 zemalja svijeta, zahvaljujući uspješnoj transformaciji organizacijskog modela i razvoju novih globalno uspješnih rješenja, dodatno je ubrzala rast te je u posljednjih godinu dana više no udvostručila broj zaposlenih, na njih 300, u svoja dva ureda, u Zagrebu i New Yorku.

Microblink je transformirao organizaciju u produktno-orijentirane timove čime su povećali fokus na razvoj i dodatne prilike za komercijalizaciju postojećih rješenja, ali i na prepoznavanje novih poslovnih prilika u kojima se može iskoristiti njihova AI tehnologija.

”Microblink je razvojna kompanija koja zna prepoznati i tehnologijom umjetne inteligencije riješiti različite poslovne probleme pa onda razviti ta rješenja u održivi poslovni model i skalirati ga na globalnom tržištu. Prvi spin-off bio je Photomath, a sada svoja rješenja razvijamo tako da mogu nastaviti život i razvoj izvan kompanije. Zbog brojnih prednosti naše AI platforme, u poziciji smo postavljati standarde u industriji, a s obzirom na ubrzanu digitalizaciju brojnih industrija, imamo prostora za razvoj velikog broja novih rješenja s globalnim potencijalom. Naša vizija je omogućiti koristi AI tehnologije svakoj osobi u svijetu”, izjavio je Igor Strejček, globalni potpredsjednik za operativne poslove i direktor za Hrvatsku.

Tri segmenta poslovanja

Microblink svoja poslovna rješenja trenutačno razvija u tri zasebna segmenta. Prvi se odnosi na utvrđivanje i potvrđivanje digitalnog identiteta korisnika. Microblink može digitalizirati osobne dokumente zahvaljujući bazi dokumenata iz gotovo svih dijelova svijeta, ali i prepoznati njihovu vjerodostojnost te autentičnost vlasnika, što značajno olakšava proces autentifikacije u nizu industrija.

Drugi segment je vezan uz trgovinu i prepoznavanje najrazličitijih artikala u maloprodaji. Microblinkov softver se koristi za preko 3 milijarde pojedinačnih kupnji godišnje i posjeduju najveću bazu od preko 15 milijuna maloprodajnih artikala. Na temelju tih podataka omogućuju razne uvide o navikama kupnje što brendovima omogućuje kreiranje boljih i personaliziranih ponuda i bolje ukupno korisničko iskustvo. Microblinkovo rješenje primjerice može brzo obrađivati račune i u realnom vremenu kupcima davati personalizirane popuste, pa su čak 50 koraka na blagajnama zamijenili jednim jednostavnim skeniranjem.

Treći je AI segment sa svojom AI platformom. Nju Microblink danas koristi samo za razvoj vlastitih rješenja, no postoji potencijal komercijalizacije platforme s obzirom na njenu atraktivnost za druge kompanije koje bi koristile njene prednosti za razvoj vlastitog softvera.

Širi se tim u Zagrebu

Kako bi nastavili rasti i razvijati poslovanje, Microblink nastavlja širiti tim pa u Zagrebu i u uredu u New Yorku do kraja godine pojačava timove sa 150 novih ljudi, najviše u zagrebačkom uredu. Microblink ima detaljno razrađen program pogodnosti za zaposlenike kojim osiguravaju vrhunske uvjete rada, ali i podršku u svim fazama privatnog i poslovnog razvoja. U Microblinku imaju posebne pakete pogodnosti za roditelje koji osiguravaju više slobodnog vremena i fleksibilnost, posebne pogodnosti za one koji se dodatno žele fokusirati na edukaciju, razvoj i sl.

Dodatno, svi zaposlenici imaju priliku otputovati u New York kako bi upoznali kolege iz američkog ureda, ali i stekli jedinstveno iskustvo rada na izuzetno dinamičnom i bogatom tržištu.

