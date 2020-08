Microsoftovi uredi u SAD-u neće se otvarati barem do siječnja iduće godine

Prema informaciji osoba upućenih u cijelu situaciju koje prenosi internetski portal Verge, uredi tvrtke Microsoft u SAD-u će se otvoriti najranije u siječnju iduće godine a možda i kasnije (zbog aktualne epidemije koronavirusa).

Tvrtka iz Redmonda je navodno odabrala 19. siječnja 2021. godine kao najraniji mogući datum otvaranja svojih ureda u SAD-u za zaposlenike. Kod otvaranja ureda primijenio bi se takozvani koncept hibridnog rada s ukupno šest faza do potpunog povratka u normalu. Povratak u normalno poslovanje dogodio bi se tek kada sve aktualne restrikcije vezane za koronavirus budu ukinute i kada povratak ocijene sigurnim nadležne zdravstvene institucije.

Spomenutih šest faza su zatvoreno, obavezni rad od doma, zatim preporuka rada od doma, lagani i oprezni proces otvaranja, otvoreni ured s određenim ograničenjima te na kraju šesta faza koja obuhvaća potpuno normalizirano poslovanje te potpuno otvorene urede bez restrikcija. Šesta faza trebala bi biti primijenjena najranije spomenutog 19. siječnja, no taj vremenski okvir može se mijenjati s obzirom na epidemiološku situaciju.

Što se tiče ostalih tvrtki, Google je odlučio kako će njegovi zaposlenici raditi od doma sve do ljeta iduće godine, dok bi se Appleovi zaposlenici u svoje urede trebali vratiti isto kao i Microsoftovi, početkom 2021. godine. Facebook svojim zaposlenicima dopušta rad od doma do kraja godine, a Amazon svojim zaposlenicima dopušta rad od doma do siječnja 2021. godine.