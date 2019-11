Microsoftu je dopušteno poslovati s Huaweijem

Američka je vlada početkom ovog tjedna produžila Huaweiju licencu za poslovanje s američkim tvrtkama. Podsjetimo, treće produženje je također izdano na 90 dana i traje do 16. veljače 2020. godine, kada će se ponovno razmatrati što dalje s Huaweijem.

No postojeća licenca ne pokriva strateške tvrtke poput Intela, Qualcomma, Microna, Googlea, Microsofta i sličnih, zbog čijem bi poslovanja s kineskim tvrtkama, u ovom slučaju s Huaweijem, mogla biti narušena nacionalna sigurnost. Takve tvrtke morale su podnijeti posebni zahtjev, nakon čijeg bi razmatranja američko Ministarstvo trgovine odlučilo bi li njihovo dopuštenje predstavljalo potencijalnu opasnost po nacionalnu sigurnost SAD-a ili ne.

Još od ranije je poznato kako je zahtjev za ovom posebnom dozvolom podnijelo oko 240 američkih tvrtki, no isto je tako poznato kako ju neće sve te tvrtke i dobiti, iz gore navedenih razloga. No jedna je dobila zeleno svijetlo za nastavak suradnje s Huaweijem, a to je Microsoft.

Ministarstvo trgovine SAD-a odobrilo je u srijedu, 20. studenog 2019., Microsoftov zahtjev za izdavanje licence koja bi im omogućila izvoz softvera i Huaweiju. Potonje, znači kako će i novi modeli Huaweijevih računala moći biti isporučivana s Windowsima i drugim Microsoftovim softverom.

Nakon što je Microsoft probio led, možda i Googleu bude odobren zahtjev vezano uz Android i GMS servise, možda. No prema službenim podatcima za sada nema previše razloga za optimizam. Do sada je zaprimljeno oko 300 zahtjeva za licencu, od čega je tek polovina obrađena. Otprilike polovica njih - ili jedna četvrtina ukupnog broja - odobrena je, a ostatak je odbijen. Čini se kako će Mate 30 još neko vrijeme ostati na oslabljenom Androidu.