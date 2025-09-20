Na rijetkom sastanku cijele tvrtke održanom u srijedu, Elon Musk je iznio svoju viziju za xAI, dvogodišnji startup koji pokušava sustići konkurenciju u utrci za razvoj umjetne inteligencije. Prema izvještaju The New York Timesa, Musk je zaposlenicima poručio kako želi izgraditi sustave koji su "maksimalno u potrazi za istinom", pritom najavljujući planove za razvoj konkurenta Microsoftu pod duhovitim imenom "Macrohard".

"Mi smo jedina tvrtka čija je misija istina", rekao je Musk tijekom jednoipolsatne prezentacije. "Ako natjerate umjetnu inteligenciju da laže ili vjeruje u stvari koje nisu istinite, izlažete se velikom riziku stvaranja distopijske budućnosti."

Od prekida odnosa s predsjednikom Trumpom u lipnju, 54-godišnji Musk udvostručio je svoje napore u xAI-ju, tvrtki koja stoji iza Grok chatbota i koja je nedavno procijenjena na 120 milijardi dolara. Musk inzistira da xAI može pomoći njegovim drugim tvrtkama poput Tesle i SpaceXa. Ljeto je proveo radeći u uredima u Palo Altu, ponekad i prespavavši na poslu.

Međutim, Muskov fokus na xAI – ili možda baš zbog njega – donio je tvrtki turbulentno ljeto. Prema razgovorima s desetak osoba upoznatih s poslovanjem tvrtke, Musk je reorganizirao xAI u hodu. Pokrenuo je agresivnu kampanju zapošljavanja inženjera, ali je istovremeno otpustio niz istaknutih istraživača, dok su drugi sami otišli, smatrajući da je xAI napustio znanost u korist proizvoda koji privlače pozornost, poput chatbota koji je ponekad generirao uvredljiv materijal i koketnih AI suputnika.

Istovremeno, xAI troši milijarde dolara na tehnologiju, dok nije jasno koliki su prihodi tvrtke. Grok ima 64 milijuna korisnika mjesečno, što je gotovo 11 puta manje od ChatGPT-a koji koristi oko 700 milijuna ljudi tjedno. Unatoč tome, Musk je iznio smjela predviđanja da će xAI-jev proizvod pomoći peterostruko povećati prihode od oglašavanja na njegovoj društvenoj mreži X, na čak 10 milijardi dolara godišnje.

Musk je osnovao xAI u proljeće 2023. godine, a jedan od suosnivača bio je Igor Babuschkin, bivši zaposlenik OpenAI-ja i Google DeepMinda. Kada se osnivački tim sastao, Musk je izjavio da je ChatGPT, koji je dominirao tržištem, previše "woke" te da želi izgraditi konkurenta koji je bliži njegovim političkim stavovima. Prikupio je milijarde dolara za izgradnju podatkovnog centra u Tennesseeju koji koristi 100.000 specijaliziranih računalnih čipova tvrtke Nvidia, stvarajući jedno od najvećih superračunala na svijetu.

Ipak, put je bio trnovit. U svibnju, nakon što se Musk požalio da je Grok "previše woke", jedan inženjer je promijenio kod. To je uzrokovalo da Grok počne spominjati južnoafričku politiku u odgovorima na potpuno nepovezana pitanja, lažno tvrdeći da se u zemlji provodi "genocid" nad bijelim građanima. Nekoliko tjedana kasnije, nakon ažuriranja koda, dogodio se još veći incident kada je Grok počeo iznositi antisemitske primjedbe, hvaleći Adolfa Hitlera i nazivajući se "MechaHitler". Inženjeri su hitno intervenirali kako bi spriječili takvo ponašanje.

Ubrzo nakon toga, Musk je preuzeo potpunu kontrolu nad svakodnevnim operacijama, otpustivši nekoliko voditelja timova i zaduživši nove ljude da Grokove odgovore učine "provokativnijima" kako bi postali viralni na X-u. Ovaj smjer, uključujući lansiranje virtualnih AI botova za romansu, frustrirao je dio istraživača, što je dovelo do novih odlazaka. U međuvremenu, tvrtku su napustili i financijski direktor, koji je prešao u konkurentski OpenAI, te suosnivač Babuschkin i drugi ključni zaposlenici.

"Nikada nisam vidio ništa luđe od zapošljavanja u području umjetne inteligencije", priznao je Musk na sastanku, dok je menadžer ljudskih resursa najavio bonuse od 5% plaće zaposlenicima za svaku novu preporuku, uz nagrade poput privatnog obilaska lansiranja SpaceX rakete.

Musk je na kraju sastanka ponovio svoju predanost stvaranju konkurencije Microsoftu pod imenom "Macrohard", koji bi koristio Grok za izradu softvera, kao i razvoj AI proizvoda za djecu od 2 do 12 godina nazvanog "Baby Grok". Naglasio je ključnu vezu s Teslom, čiji su uredi preko puta, navodeći da Grok već pokreće glas Teslinih humanoidnih robota Optimus.

"Razlog zašto je xAI ovdje jest taj što je Tesla odmah preko puta", rekao je. "Moje predviđanje je: Optimus će biti produktivniji od cjelokupnog globalnog gospodarstva. Proizvodnja dobara i usluga Optimusa daleko će premašiti globalnu ekonomiju svih ljudi na Zemlji."