Nebius i Microsoft: Ugovor od 17,4 mlrd. $ lansirao cijenu dionica za 44%

Nizozemska tvrtka Nebius Group, nastala izdvajanjem imovine ruskog tehnološkog diva Yandexa, sklopila je petogodišnji ugovor s Microsoftom za isporuku AI infrastrukture, što je izazvalo skok dionica od gotovo 44% i potvrdilo rastuću potražnju za AI podatkovnim centrima

Bug.hr četvrtak, 11. rujna 2025. u 08:10

Prema pisanju portala Yahoo! Finance, dionice tvrtke Nebius Group zabilježile su nevjerojatan skok od gotovo 44%, dosegnuvši rekordnu vrijednost od 91,75 dolara. Razlog je golem ugovor vrijedan 17,4 milijarde dolara sklopljen s Microsoftom, koji osigurava isporuku ključne AI infrastrukture tijekom sljedećih pet godina.

Ovaj sporazum, s potencijalom proširenja na čak 19,4 milijarde dolara ovisno o Microsoftovim potrebama, jasno naglašava sve veću globalnu potražnju za AI podatkovnim centrima visokih performansi. U jeku utrke za razvojem naprednih generativnih AI tehnologija, ovakva infrastruktura postaje temelj daljnjeg napretka.

Cijena dionice Nebiusa, koja se ove godine više nego udvostručila, porasla je za 43,3%, dok su dionice konkurentske tvrtke CoreWeave zabilježile rast od 4,4%.

Analitičari smatraju da je Nebius sada u izvrsnoj poziciji za privlačenje novih velikih klijenata, uključujući druge hyperscalere i vodeće AI laboratorije, pogotovo s obzirom na planirano širenje kroz nove greenfield projekte. "Ovaj ugovor pruža neviđenu jasnoću o dugoročnom prihodovnom potencijalu tvrtke i značajno smanjuje rizik planirane izgradnje kapaciteta," izjavio je Hamed Khorsand, analitičar iz BWS Financiala.

Microsoft, koji se i sam suočava s nedostatkom vlastite AI cloud infrastrukture zbog rastućih zahtjeva klijenata, sve se više okreće vanjskim dobavljačima kako bi premostio taj jaz. Tehnološki div već ima sličan višemilijunski ugovor s tvrtkom CoreWeave, koja također opskrbljuje OpenAI s resursima za AI računalstvo.

Nebius, tvrtka sa sjedištem u Amsterdamu nastala izdvajanjem imovine ruskog tehnološkog diva Yandexa, prvenstveno će opskrbljivati Microsoft namjenskom GPU infrastrukturom iz svog novog podatkovnog centra u Vinelandu, New Jersey. Isporuka bi trebala započeti kasnije ove godine.

Osnivač i izvršni direktor Arkady Volozh istaknuo je kako ugovor s Microsoftom nadopunjuje temeljno poslovanje Nebiusa te će ubrzati rast njihovog AI clouda u 2026. godini i nakon nje. Tvrtka se inače bavi pružanjem full-stack AI cloud usluga temeljenih na Nvidijinoj tehnologiji, nudeći developerima sve potrebne alate za izgradnju i pokretanje vlastitih AI modela.



