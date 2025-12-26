Nvidia za 20 milijardi dolara osigurala Groqove čipove i ključne ljude

Uzlet kompanije Nvidia nastavlja se ne samo organskim rastom i razvojem vlastitih rješenja, nego sada i preuzimanjem tehnologija i ključnih zaposlenika svojih konkurenata. Tvrtka je na Badnjak objavila da je postigla dogovor o preuzimanju imovine startupa za proizvodnju čipova Groq u transakciji vrijednoj oko 20 milijardi dolara, što predstavlja najveću kupovinu u povijesti te kompanije.

Iako je Groq (nema poveznice s X-ovim chatbotom Grok) službeno objavio da je riječ o neekskluzivnom sporazumu o licenciranju AI tehnologije za zaključivanje (inference), izvori bliski investitorima potvrđuju da Nvidia zapravo preuzima svu ključnu imovinu tvrtke. Kao dio ovog strateškog poteza, osnivač i izvršni direktor Groqa, Jonathan Ross, zajedno s predsjednikom Sunnyjem Madrom i drugim istaknutim menadžerima, prelazi u Nvidiju kako bi im pomogli u skaliranju licencirane tehnologije.

Tehnološka dominacija

Unatoč masovnom prijenosu tehnologije i talenta, Groq je naglasio da će nastaviti poslovati kao neovisna tvrtka, fokusirajući se na svoje poslovanje u oblaku, GroqCloud, koje ostaje izvan opsega ove transakcije. Na čelo "novog" Groqa stupit će dosadašnji financijski direktor Simon Edwards. Dogovor o preuzimanju s Nvidijom realiziran je prilično brzo, svega tri mjeseca nakon što je startup dovršio rundu prikupljanja kapitala uz valuaciju od gotovo 6,9 milijardi dolara. Nvidija je potom bila voljna platiti – trostruko.​

Ova akvizicija omogućuje Nvidiji da integrira Groqovu tehnologiju jezičnih procesnih jedinica (LPU), poznatu po iznimnoj brzini i niskoj latenciji, izravno u svoje postojeće platforme. Izvršni direktor Nvidije, Jensen Huang, istaknuo je u dopisu zaposlenicima da je cilj integrirati Groqovu arhitekturu kako bi se opslužio širi spektar AI radnih opterećenja u stvarnom vremenu. Analitičari ovaj potez vide kao jasan odgovor na konkurentske pritiske, posebice Googleove tenzorske procesne jedinice (TPU), budući da su Groq 2016. godine osnovali upravo bivši Googleovi inženjeri koji su radili na razvoju tih čipova.

​Rekordno preuzimanje

Cijena od 20 milijardi dolara znatno nadmašuje Nvidijin prethodni rekord iz 2019. godine, kada su za nešto manje od sedam milijardi dolara kupili izraelski Mellanox. Iako službeno nije riječ o potpunom preuzimanju tvrtke, analitičari ovaj potez tumače kao de facto eliminaciju konkurenta u prostoru AI inferencije kroz model "akvizicije talenta" (acquihire).

Ovaj model, gdje tehnološki div licencira tehnologiju i preuzima ključne ljude druge kompanije, bez pune korporativne akvizicije, postaje sve češći u Silicijskoj dolini. Koristi se primarno kako bi se izbjegla regulatorna kontrola i kako se ne bi morali prolaziti svi propisani procesi, kao u redovnoj akviziciji.