Nvidia predstavila DLSS 5, za novu razinu vizualne vjernosti i performansi u igrama

Nvidia je službeno predstavila DLSS 5 (Deep Learning Super Sampling 5), najnoviju iteraciju svoje tehnologije za renderiranje sadržaja u videoigrama, snažno utemeljene na umjetnoj inteligenciji. Ovaj novitet obećava značajan iskorak u tome kako videoigre izgledaju, uz postizanje dosad neviđene razine vizualne vjernosti. Tehnologija je dizajnirana kako bi riješila izazove modernog gaminga u visokim rezolucijama, istodobno omogućujući igračima vrhunsko vizualno iskustvo bez kompromisa u brzini izvođenja igre.

Napredna AI rekonstrukcija

Glavni adut verzije 5 je uvođenje novih AI modela koji su trenirani na golemim bazama podataka visokokvalitetnih snimaka. Za razliku od prethodnih verzija, DLSS 5 ne samo da rekonstruira sliku iz niže rezolucije, već inteligentnije predviđa detalje tekstura i osvjetljenja. Rezultat toga je oštrija slika koja u određenim scenarijima nadmašuje čak i nativni prikaz, uz istovremeno smanjenje artefakata koji su bili prisutni u ranijim iteracijama, poručuju iz Nvidije.

Jedna od ključnih značajki DLSS 5 tehnologije je poboljšani sustav za obradu pokreta i smanjenje zamućenja (ghostinga). Kroz integraciju naprednih algoritama za analizu vektora pokreta, sustav osigurava da brzi pokreti unutar igre ostanu čisti i bez vizualnih smetnji. Ovo je posebno značajno za akcijske igre i sportske simulacije gdje je preciznost svakog piksela presudna za igračko iskustvo i natjecateljsku prednost.

Osim vizualnih poboljšanja, Nvidia naglašava optimizaciju resursa hardvera. DLSS 5 omogućuje korisnicima s RTX grafičkim karticama da pokreću najzahtjevnije naslove u 4K rezoluciji uz uključen ray tracing, zadržavajući pritom stabilan broj sličica u sekundi. Tehnologija je prilagođena kako bi maksimalno iskoristila snagu Tensor jezgri, čime se oslobađa primarni grafički procesor za druge zadatke unutar sustava.

Šira integracija

Nvidia je također potvrdila blisku suradnju s vodećim razvojnim studijima kako bi osigurala brzu implementaciju DLSS 5 tehnologije u nadolazeće blockbustere. Prvi naslovi koji će podržavati ovaj standard već su u završnim fazama testiranja, a programerima su na raspolaganju alati koji olakšavaju integraciju u popularne grafičke pokretače poput Unreal Enginea i Unityja. Takav pristup jamči da će nova tehnologija brzo postati standard u industriji.

U konačnici, DLSS 5 predstavlja aktualni tehnološki vrhunac u segmentu neuronskog renderiranja i realističnošću prikaza postavlja nove standarde u industriji zabave. Međutim, nisu baš svi oduševljeni, pa su skeptici na društvenim mrežama već izrazili svoju sumnju u to da finalni rezultat neće biti tako dobar kao što je sada službeni demo, odnosno da bi najpopularnije igre svijeta uskoro mogle izgledati kao AI slop. Kako bi to trebalo izgledati u nekim od popularnijih naslova, pogledajte u nastavku.