Nvidia želi kontrolirati cijeli AI sustav, od energetike do aplikacija

Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang predstavio je AI kao sustav od pet slojeva, signalizirajući namjeru tvrtke da proširi svoju dominaciju s čipova na energetiku, infrastrukturu, modele i aplikacije

Izvršni direktor Nvidije, Jensen Huang, na nedavnoj je konferenciji GTC 2026 predstavio svoju viziju umjetne inteligencije kroz metaforu višeslojnog sustava, ili kako ga je opisao, "torte od pet slojeva". Taj primjer ne objašnjava samo kako funkcioniraju moderni AI sustavi, već otkriva i Nvidijinu ambiciju da se pozicionira kao temelj cjelokupne industrije, daleko izvan svoje tradicionalne uloge proizvođača čipova.

Struktura se sastoji od pet ključnih slojeva koji funkcioniraju kao jedinstveni industrijski lanac: energija, čipovi, infrastruktura, modeli i aplikacije. Svaki od ovih slojeva ovisi o onome ispod sebe, a svi zajedno komuniciraju s industrijama i krajnjim potrošačima.

Kako funkcionira AI sustav od pet slojeva

Huang je naglasio međuovisnost ovog ekosustava. "Svaka uspješna aplikacija povlači za sobom svaki sloj ispod sebe, sve do elektrane koja je održava na životu", objasnio je, ilustrirajući kako se generiranje inteligencije u stvarnom vremenu oslanja na fizičke resurse cjelokupnog računalnog ekosustava. Nvidia već sada apsolutno dominira slojem procesora, držeći između 80 i 85 posto tržišta AI akceleratora. Uz to, tvrtka je ključni dobavljač mrežnih tehnologija i računalnih platformi unutar velikih podatkovnih centara.

Nvidijin utjecaj na infrastrukturu uključuje sustave koji povezuju tisuće procesora u strojeve sposobne za kontinuirano generiranje inteligencije. Ovi objekti, koje Huang naziva "AI tvornicama", zahtijevaju ogromne resurse, uključujući zemljište, opskrbu električnom energijom i napredne mrežne sustave za rad na velikoj skali. Huang je istaknuo da je izgradnja novih tvornica za proizvodnju čipova, pogona za sklapanje računala i podatkovnih centara u tijeku diljem svijeta. "Tek smo na nekoliko stotina milijardi dolara ulaganja", rekao je. "Potrebno je izgraditi infrastrukturu vrijednu bilijune dolara."

Širenje izvan čipova: Od infrastrukture do aplikacija

Na vrhu ovog sustava nalaze se aplikacije koje računalnu snagu pretvaraju u ekonomsku vrijednost. Huang navodi primjere poput platformi za otkrivanje lijekova, industrijske robotike, alata za pravnu analizu i autonomnih vozila, koja djeluju kao fizička utjelovljenja umjetne inteligencije. "Autonomni automobil je AI aplikacija utjelovljena u stroju. Humanoidni robot je AI aplikacija utjelovljena u tijelu", pojasnio je. Ovi sustavi se oslanjaju na modele sposobne za obradu jezika, slika i znanstvenih podataka, što eksponencijalno povećava potražnju za resursima na nižim slojevima.

Ovo izlaganje "otkriva" Nvidijinu strategiju širenja. Slično kao što je Amazon nakon izgradnje AWS-a proširio svoje poslovanje, Nvidia aktivno ulazi u susjedne slojeve. Tvrtka je već snažno zakoračila u mrežne sustave i računalnu infrastrukturu velikih razmjera, a ulaže i u područja poput fotonike koja utječu na prijenos podataka. S najavom nove Vera Rubin arhitekture, koja donosi značajno nižu cijenu po tokenu pri inferenciji, i NemoClaw platforme za razvoj autonomnih AI agenata, Nvidia jasno pokazuje namjeru da dominira i slojem modela i softvera.

Ako Nvidia nastavi širenje na područje modela, energetske opskrbe ili samih aplikacija, tvrtka bi mogla postati ključni igrač na gotovo svim razinama koje je Huang opisao.

Predstavljanjem umjetne inteligencije kao slojevitog industrijskog sustava, Nvidia ne samo da objašnjava kako industrija funkcionira, već i postavlja temelje za svoju potpunu dominaciju. Od čipova, preko infrastrukture, pa sve do aplikacija, čini se da tvrtka želi osigurati ključnu ulogu na svakom koraku.