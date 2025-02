OpenAI planira prebaciti infrastrukturu s Microsofta na SoftBank do 2030.

OpenAI planira postupno preseliti računalne kapacitete s Microsofta na projekt Stargate do 2030. Zajednički pothvat sa SoftBankom i Oracleom, vrijedan 100 milijardi dolara, izgradit će mrežu podatkovnih centara diljem SAD-a. Ovo preslagivanje moglo bi natjerati Microsoft, Google i Amazon na preispitivanje vlastitih AI strategija i ubrzati razvoj nove infrastrukture.

Strateška tranzicija OpenAI-ja

OpenAI planira prebaciti svoju računalnu infrastrukturu s Microsofta na SoftBankov projekt Stargate do 2030. godine. OpenAI-jev prelazak prema Stargateu i jačanje odnosa sa SoftBankom predstavljaju novu fazu u razvoju umjetne inteligencije. Projekt Stargate, najavljen u siječnju, zajednički je pothvat OpenAI-ja, SoftBanka i Oraclea. Cilj projekta je uspostaviti mrežu naprednih podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju diljem Sjedinjenih Država. Opseg ulaganja je značajan, s početnim financiranjem od 100 milijardi dolara koje bi tijekom četiri godine trebalo narasti na 500 milijardi dolara.

SoftBankovo ulaganje katapultira vrijednost OpenAI-ja

Prema predviđanjima za investitore, OpenAI očekuje da će Stargate do 2030. osiguravati do 75% potreba tvrtke za računalnom snagom. To označava važan odmak od trenutne ovisnosti o Microsoftovim Azure uslugama u oblaku, koje su dosad podržavale OpenAI-jevo poslovanje.

Današnji i planirani prihodi OpenaAI-ja TheInformation

SoftBank planira uložiti do 30 milijardi dolara u OpenAI, dok se dodatnih 10 milijardi očekuje od suinvestitora. Ova ulaganja mogla bi povećati vrijednost OpenAI-ja na 260 milijardi dolara. OpenAI predviđa znatan rast prihoda, očekuje više nego trostruko povećanje u ovoj godini na preko 12,5 milijardi dolara, s projekcijama koje dosežu 28 milijardi dolara do 2026.

Microsoft i dalje važan partner

Ipak, Microsoft se ne pušta i ostaje važan partner za OpenAI u kratkoročnom razdoblju. Očekuje se da će tvrtka povećati svoju potrošnju na Microsoftove podatkovne centre s 13 milijardi dolara u 2025. na 28 milijardi dolara do 2028. Dugoročno ipak sve ukazuje na postupni prelazak prema SoftBanku i Stargateu. Nedavne izmjene uvjeta partnerstva između Microsofta i OpenAI-ja olakšale su tranziciju, budući da Microsoft sada ima pravo prvokupa umjesto ekskluzivnih prava na pružanje novih kapaciteta za umjetnu inteligenciju i cloud usluge za OpenAI.

Danasnji i budući troškovi OpenAI-ja TheInformation

Ekspanzija povećane troškove

Prelazak na Stargate predstavlja i veliku priliku i rizike za OpenAI. Do 2030. godine, tvrtka želi pristupiti podatkovnim centrima s kombiniranim kapacitetom snage od 8 gigavata, što je usporedivo s cjelokupnom infrastrukturom podatkovnih centara velikih pružatelja cloud usluga. Promjena uključuje i financijske rizike. Očekuje se značajan porast operativnih troškova tvrtke, s predviđanjima da će OpenAI potrošiti 20 milijardi dolara gotovine do 2027. Dodatno, do kraja desetljeća, OpenAI očekuje da će troškovi pokretanja AI modela premašiti troškove treniranja umjetne inteligencije, što označava važnu promjenu u njihovom računalnom pristupu. Tvrtka predviđa značajne novčane izdatke koji će dosegnuti vrhunac od približno 20 milijardi dolara u 2027. godini, prije nego što potencijalno postane profitabilna do kraja desetljeća.

Za konkurente poput Microsofta, Googlea i Amazona, OpenAI-jev pomak prema Stargateu mogao bi potaknuti preispitivanje njihovih strategija i partnerstava u području umjetne inteligencije.