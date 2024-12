OpenAI predstavio ChatGPT Pro, najskuplji pretplatnički paket do sada

OpenAI je predstavio novi pretplatnički paket pod ChatGPT Pro, koji s cijenom od 200 dolara mjesečno bez poreza predstavlja najskuplju pretplatu u njihovom portfelju. Opravdavajući deseterostruko povećanje mjesečne članarine u usporedbi s GPT Plusom, GPT Pro nudi neograničen pristup modelu o1, uključujući pritom i ekskluzivan pristup najmoćnijem OpenAI-ovom jezičnom modelu zvanom o1 pro mode.

„ChatGPT Pro omogućuje pristup verziji našeg najinteligentnijeg modela koji detaljnije promišlja kako bi pružio najpouzdanije odgovore. Prema procjenama vanjskih stručnih testera, o1 pro mode pruža pouzdanije točne i sveobuhvatne odgovore, posebno u područjima poput analize podataka, programiranja i analize pravnih slučajeva“, navodi OpenAI u svom priopćenju.

Ističu, također, da obični o1 model može pružati odgovore s objašnjenjima na temelju slika, što je svakako korisna stvar, a napominju i da je značajno snažniji, brži i precizniji od probne verzije koju su izdali ovoga rujna.

Obični o1 već je dostupan za korištenje onima koji su pretplaćeni na ChatGPT Plus i Team, dok će korisnici paketa Enterprise morati pričekati do sljedećeg tjedna. No, oni koji se pretplate na najskuplji ChatGPT Pro, uz potpuni pristup modelu o1 i njegovoj pro verziji, dobit će neograničen pristup modelima o1-mini i GPT-40, kao i funkciji Advanced Voice.