Oracle od marginaliziranog veterana ponovno, preko Stargatea i TikToka, postaje velikan IT scene

Jedan od najzanimljivijih aspekata Oracleove AI strategije je tzv. Projekt Texas – inicijativa vrijedna 1,5 milijardi dolara koja predstavlja ključni element partnerstva s TikTokom. Projekt je pokrenut 2020. godine kada je Oracle pobijedio Microsoft u natjecanju za ulogu tehnološkog partnera TikToka. U okviru ovog partnerstva, Oracle je postao manjinski investitor u TikToku s udjelom od 12,5%, što dodatno pokazuje strateški značaj ove suradnje. Glavna svrha projekta bila je oko američke sigurnosne zabrinutosti vezane uz TikTok i njegov kineski vlasnički lanac.

TikTok je implementirao brojne promjene, uključujući prijenos korisničkih podataka iz SAD-a na Oracleovu cloud infrastrukturu. Prema planu, Oracle je trebao preuzeti ključnu ulogu u osiguravanju američkih podataka kroz pregledavanje izvornog koda, nadzor algoritama i sigurnosne provjere. TikTok je trebao dopustiti Oracleu pristup svom izvornom kodu, algoritmima i podacima o moderiranju sadržaja. Oracle je trebao biti zadužen za pregled koda u posebnom centru za transparentnost, ali nadzor je zapeo. Sigurnosne zabrinutosti američkih vlasti nisu u potpunosti niti do danas riješene i poznata je priča kako se sve dalje razvijalo. Najnoviji razvoj događaja ukazuje na to da bi Oracle mogao preuzeti još značajniju ulogu ako dođe do promjene vlasništva TikToka u SAD-u, umjesto partnera mogao bi postati suvlasnik.