Osnovan je najveći fond za kriptoulaganja u svijetu

Poduzetnici, startupaši, devloperi i inženjeri – bavite li se kriptovalutama i s njima povezanim tehnologijama, ovo je vijest za vas. Fond rizičnog kapitala Paradigm objavio je kako će u novu generaciju kompanija, tehnologija, ideja i protokola iz kriptosvijeta uložiti čak 2,5 milijarde američkih dolara. Ovaj su iznos ubacili u svoj novi fond koji će funkcionirati paralelno s njihovim dosadašnjim investicijskim aktivnostima.

2,5 milijarde za token aplikacije

Paradigm su pokrenuli suosnivač Coinbasea Fred Ehrsam i bivši član velikog investicijskog fonda Sequoia Capital, Matt Huang. Izvorno im je plan bio prikupiti 1,5 milijarde dolara, no interes ulagača bio je daleko veći pa su u samo mjesec dana prikupili spomenute 2,5 milijarde za ulaganja.

Ehrsam ističe kako smatra da aplikacije vezane uz digitalne tokene imaju najbolju budućnost i najviše prostora za rast. Prema njemu, najveće organizacije svijeta u dogledno će vrijeme biti pogonjene tokenima, baš kao što su danas internetske kompanije pogonjene računalnim mrežama.

Fred Ehrsam, Matt Huang

Misija nove runde ulaganja bit će ista kao i prije: biti jedan od prvih na tržištu i pružiti pomoć i kapital poduzetnicima i kriptozajednici. Novac koji će biti uložen u ovom valu investicija otići će novim idejama i kompanijama u svim fazama razvoja i neće biti geografski ograničen. "Ako ste poduzetnik na prvim linijama razvoja kripta, javite nam se", poručuju iz ovog fonda.

Investicijski fond Paradigm osnovan je 2018. godine i do sada je uložio, i oplodio, preko 10 milijardi dolara. Ulagali su i do sada velikim dijelom u kriptotržište i kompanije koje se njime bave, a pojedinačna su im ulaganja u širokom rasponu, od jednog, pa sve do preko stotinu milijuna dolara. U investicijskom portfelju su im imena poput Coinbasea, Diema, FTX Tradinga i još gotovo 40 manje poznatih kompanija i projekata.