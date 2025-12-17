PayPal želi postati banka u SAD-u

Iako je trenutačna inicijativa ograničena isključivo na američko tržište, eventualno odobrenje i uspješno poslovanje PayPal Banke u SAD-u moglo bi dugoročno otvoriti prostor za širenje sličnog modela i na druga tržišta

Matej Markovinović srijeda, 17. prosinca 2025. u 17:33
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

PayPal je podnio zahtjeve nadležnim američkim regulatorima kako bi osnovao vlastitu banku u SAD-u jednostavnog naziva - PayPal Bank.

Prema priopćenju tvrtke, PayPal Bank bio bi industrijska kreditna institucija s licencom u Utahu. Iz PayPala navode kako bi im taj potez omogućio jačanje poslovanja i veću operativnu učinkovitost, ali i bolju podršku rastu malih poduzeća te gospodarskim aktivnostima na američkom tržištu.

Osim kreditiranja malih poduzetnika, PayPal Bank nudio bi i štedne račune s kamatom za korisnike, a istodobno bi se priključila kartičnim mrežama u SAD-u kako bi unaprijedila obradu transakcija i prijenos sredstava, uz postojeće bankarske partnere.

Ako regulatorna tijela odobre osnivanje PayPal Banke, depoziti korisnika bili bi obuhvaćeni osiguranjem Federalne korporacije za osiguranje depozita (FDIC).

 



