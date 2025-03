Pitali smo Hrvatsku poštu: kasne li pošiljke i zašto se isporučuju u poštanskim uredima?

Paketi više ne dolaze Overseasom direktno na kućnu adresu kao prije, nego u poštanski ured HP-a. U mojem slučaju, do poštanskog ureda i natrag imam oko 10 minuta vožnje (~10km) + čekanje za preuzimanje paketa, a radno vrijeme pošte je uto-pet 08-11, pon 14-17. Pa sada, ako je sretan dan da stigne u ponedjeljak mogu si podići paket nakon posla, inače paket čeka do sljedećeg ponedjeljka (+ naplate ležarinu) ili ujutro potrošim vrijeme pauze na vožnju do pošte. Uglavnom, veliki minus za Temu i više ne naručujem od njih ako isto mogu naći na Aliexpressu.

***

Da, to im je nova fora u zadnje vrijeme – platiš dostavu, a oni ti pošalju obavijest da si sam dođeš po paket u lokalnu poštu, desilo nam se dvaput u zadnja dva mjeseca...

***

Odlično im rade paketomati, toliko dobro da kad šaljem paket ne mogu ga poslati preko paketomata nego moram čekati red u pošti. Vinted naravno ne dopušta da se isključi opcija za slanje preko HP, pa neki izaberu našu poštu umjesto BoxNowa.

***

Danas sam zvala za jednu pošiljku koja je u pošti zaprimljena prije 11 dana i žena iz korisničke službe mi je rekla da joj nije jasno zašto pošiljku stalno važu i šalju na skladište pa ju opet vraćaju i tako nekoliko puta. Rekla mi da napišem email žalbe što sam i napravila. Ima tu još primjera, slala sam pismo s markom Zagreb Split i putovalo je doslovno od 11.2. do 4.3. znači puna tri tjedna... Mogla sam imati veliku štetu...

***

Ne samo da za slanje moraš čekati u pošti, nego su najčešće paketomati puni pa se i preuzimanje događa u pošti. Tri puta sam koristio Paketomat i sva tri puta je slanje išlo na relaciji poštanski ured – poštanski ured.

***

Sada pismo putuje i u vrijeme kad nisu praznici i po 20 dana i to čak preporučeno pismo od suda. Na primjer imam pošiljku koja je bila zaprimljena 9.1. u Supetru i išla na dostavu u Splitu tek 29.1. Zadržavanjem pošiljki ometa se rad sudova, šteti se pravnoj državi i građanima, a oni meni odgovore da nemam punomoć od pošiljatelja (suda) i da mi neće dati informaciju o pošiljci.

***

HP, ujutro došla obavijest o isporuci, bez termina i broja poštara kako je uobičajeno. Sada odem vidjeti status i piše POKUŠAJ DOSTAVE POŠTE. Nitko nije zvonio niti kucao, a cijeli dan sam doma. #EDIT: Evo, zalijepio papirić, nije niti pokušao dostaviti. Sramota.